إيران تعلن تزويد قوات الجيش بعدد كبير من الطائرات المسيّرة

ومن أبرز هذه الطائرات المسيّرة، "أبابيل 4" و "أبابيل 5" المخصصة لعمليات الاستطلاع والرصد والحرب الإلكترونية، "آرش" و "باور" المخصّصتين للعمليات الانتحارية، و"كرار" المخصّصة للقيام بعمليات قتالية.



وأُقيمت مراسم ضمّ المسيّرات الاستراتيجية وبحضور القائد العام للجيش الإيراني، اللواء عبد الرحيم موسوي، ووزير الدفاع، العميد محمد رضا آشتياني.



والشهر الماضي، أكّد القائد العام للجيش الإيراني، اللواء عبد الرحيم موسوي، أنّ "كل احتياجات قواتنا المسلحة يتم إنتاجها داخل البلاد".



وقال اللواء موسوي إن جزءاً مهماً من طموحات طهران في الصناعات العسكرية قد تحقق، مشيراً إلى الوصول إلى الاكتفاء الذاتي في صناعة معظم المعدات العسكرية، وتحقيق نجاح كبير في ذلك على مدى الأعوام الماضية، وخصوصاً في مجال الصناعات العسكرية المسيّرة.



وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أجرى الجيش الإيراني مناوراتٍ مشتركةً للطائرات المسيرة، بمشاركة نحو 200 طائرة مسيّرة من وحدات تابعة لقوات الجيش الأربع.