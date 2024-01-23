"الأونروا": 570 ألف شخص في غزة يواجهون جوعا كارثيا

وأضافت أن القتال العنيف ورفض الوصول والقيود وانقطاع الاتصالات يعيق عمل الوكالة وقدرتها على تقديم المساعدات بأمان وكفاءة ودعت إلى زيادة كبيرة في وصول المساعدات الإنسانية.



وتواصل "الأونروا" توزيع الطحين في المحافظات الجنوبية لقطاع غزة، حيث تم الوصول إلى أكثر من 320 ألف أسرة حتى الآن، فيما يقوم موظفو الوكالة بتوزيع:



الأغذية القائمة على البروتين



بسكويت عالي الطاقة



منتجات الألبان



أصناف غذائية أخرى (تمر، كيك، عصير)



وفي وقت سابق، أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" أن إسرائيل منعت 3 من أصل 4 بعثات إنسانية الوصول إلى شمال قطاع غزة.



وأشار "أوتشا" إلى أن إسرائيل منعت زيادة المساعدات الإنسانية لغزة في أول أسبوعين من عام 2024، رغم الحاجة الماسة لها في القطاع.



وقال إنه لم ينجح سوى 7 من أصل 29 بعثة مقررة لتوصيل الغذاء والدواء والمياه وغيرها من مواد أساسية، في الوصول إلى شمال وادي غزة.



من جهته، أعلن مكتب تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية أن نحو 10 آلاف شاحنة مساعدات دخلت قطاع غزة منذ أكتوبر 2023.