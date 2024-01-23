مبادرة لمقاومة المجاعة في غزة وإدخال مساعدات إغاثية عاجلة

وتفاعل النشطاء عبر مواقع التواصل مع هذه المبادرة، تحت عنوان: "أنقذوا_غزة_من_المجاعة"، مؤكدين أن أهالي القطاع يتضرعون جوعا وعطشا، فلا تتركوهم لوحدهم.



ونشر مغردون مقاطع فيديو تجسد المجاعة الحقيقية التي يعيشها أهالي قطاع غزة، في ظل اشتداد ضراوة الحصار والحرب الصهيونية عليهم.



وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إن شمال غزة بات يعيش مجاعة حقيقية بعد نفاد كميات الطحين والأرز، محملا الاحتلال الصهيوني وحلفاءه المسؤولية عن وفاة 400 ألف مواطن فلسطيني جوعا.



وأعلن المكتب في بيان لها، نفاد كميات الطحين ومشتقاته والأرز والمعلبات التي كانت متبقية في محافظة شمال قطاع غزة منذ قبل حرب الإبادة الجماعية على غزة، مضيفا أن هذا الأمر يؤكد بدء وقوع مجاعة حقيقية في غزة.



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