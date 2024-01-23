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الثلاثاء 23 كانون الثاني 2024 ساعة 14:13

مواجهات مع الاحتلال في جنين واقتحامات تشمل بلداتٍ بالضفة الغربیة

مواجهات مع الاحتلال في جنين واقتحامات تشمل بلداتٍ بالضفة الغربیة
وقد حاصرت القوات الصهیونیة أحياء في البلدة ودهمت عدة منازل بحثاً عمن تصفهم بالمطلوبين لديها.

وكان فتى فلسطيني استشهد أمس برصاص الاحتلال الصهیوني خلال مواجهات في بلدة عرابة جنوب غرب مدينة جنين.

وفي رام الله تداولت حسابات فلسطينية على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تظهر قيام مستوطنين بإضرام النار في معرض للسيارات بقرية بيتين شمال شرق رام الله بوسط الضفة الغربية.

فيما قالت مصادر صحفية لفلسطين اليوم إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة عناتا شمال شرق القدس، واعتقلت شابين فلسطينيين.

كما اقتحمت القوات الصهیونیة شرقي مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية، ونشرت قناصة على أسطح عدد من المباني.
رقم : 1111024
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