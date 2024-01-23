الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 23 كانون الثاني 2024 ساعة 14:16

وزارة التربية الفلسطينية: استشهاد 4 آلاف و551 طالبا خلال الحرب على غزة

وزارة التربية الفلسطينية: استشهاد 4 آلاف و551 طالبا خلال الحرب على غزة
وأوضحت وزارة التربية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن عدد الطلبة الذين استشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان وصل إلى أكثر من 4510 شهيدا و 7911 جريحا، فيما استشهد في الضفة 41 طالبا وأصيب 282 آخرون، إضافة إلى اعتقال 85.

وأشارت إلى أن 231 معلما وإداريا استشهدوا وأصيب 756 بجروح في قطاع غزة.

ولفتت إلى أن 281 مدرسة حكومية و65 تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" تعرضت للقصف والتخريب في غزة، ما أدى إلى تعرض 83 منها لإضرار بالغة، و7 للتدمير بالكامل، كما تعرضت 38 مدرسة في الضفة للاقتحام والتخريب.

وأكدت وزارة التربية أن الاستهداف الصهيوني للمدارس طال 90 بالمائة من الأبنية المدرسية والتربية الحكومية التي تعرضت لأضرار مباشرة وغير مباشرة، إضافة إلى 29 بالمائة من الأبنية المدرسية لا يمكن تشغيلها لتعرضها لهدم كلي أو أضرار بالغة، وأن 133 مدرسة حكومية تم استخدامها كمراكز للإيواء في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن 55 مدرسة في الضفة تداوم إلكترونيا لوجودها في مناطق الاحتكاك مع جيش الاحتلال والمستعمرين.
رقم : 1111025
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
بالصور: حشود كبيرة تشارك في تشييع جثمان الشهيد القائد علي أغا زاده وسعيد كريمي في قم
بالصور: حشود كبيرة تشارك في تشييع جثمان الشهيد القائد علي أغا زاده وسعيد كريمي في قم
قائد الثورة : يجب قطع الشرايين الحيوية للكيان الصهيوني
قائد الثورة : يجب قطع الشرايين الحيوية للكيان الصهيوني
23 كانون الثاني 2024
من الفائز النهائي في حرب البحر الأحمر... أمريكا أم أنصار الله؟
من الفائز النهائي في حرب البحر الأحمر... أمريكا أم أنصار الله؟
23 كانون الثاني 2024
دلالات تسريح عناصر الاحتياط في جيش الاحتلال
دلالات تسريح عناصر الاحتياط في جيش الاحتلال
23 كانون الثاني 2024
جحيم على الأرض.. أطباء بريطانيون يشهدون على التاريخ القذر لاستخدام كيان الاحتلال أسلحة محرمة دولياً
جحيم على الأرض.. أطباء بريطانيون يشهدون على التاريخ القذر لاستخدام كيان الاحتلال أسلحة محرمة دولياً
23 كانون الثاني 2024
تسجيل أكبر هجوم صاروخي على قاعدة عين الأسد في العراق
تسجيل أكبر هجوم صاروخي على قاعدة عين الأسد في العراق
23 كانون الثاني 2024
108 أيام من الحرب علی قطاع غزة... من يسيطر علی الميدان؟
108 أيام من الحرب علی قطاع غزة... من يسيطر علی الميدان؟
23 كانون الثاني 2024
كاتب بريطاني يتنبأ بثورات مزلزلة في دول عربية
كاتب بريطاني يتنبأ بثورات مزلزلة في دول عربية
22 كانون الثاني 2024
لعنة هانيبال تقض مضاجع جنود الاحتلال
لعنة هانيبال تقض مضاجع جنود الاحتلال
22 كانون الثاني 2024
ماذا تهدف أمريكا من طرح إقامة دولة فلسطينية مجددا؟
ماذا تهدف أمريكا من طرح إقامة دولة فلسطينية مجددا؟
22 كانون الثاني 2024
أنصار الله: العمليات البحرية لا تستهدف سوى السفن المرتبطة بالعدو
أنصار الله: العمليات البحرية لا تستهدف سوى السفن المرتبطة بالعدو 'الإسرائيلي'
22 كانون الثاني 2024
تشييع شهداء الحرس الثوري في طهران
تشييع شهداء الحرس الثوري في طهران
22 كانون الثاني 2024
تشييع جثامين المستشارين الايرانيين في حرم السيدة زينب (ع)
تشييع جثامين المستشارين الايرانيين في حرم السيدة زينب (ع)
21 كانون الثاني 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
من الفائز النهائي في حرب البحر الأحمر... أمريكا أم أنصار الله؟
دلالات تسريح عناصر الاحتياط في جيش الاحتلال
جحيم على الأرض.. أطباء بريطانيون يشهدون على التاريخ القذر لاستخدام كيان الاحتلال أسلحة محرمة دولياً
تسجيل أكبر هجوم صاروخي على قاعدة عين الأسد في العراق