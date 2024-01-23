القيادي في حركة حماس: العدوان على اليمن هو عدوان على الأمة

وصرح أبو زهري: على قادة هذين البلدين تحمل المسؤولية عن تداعيات استفزاز الأمة والعبث بأمنها.



يشار إلى أن طيران العدوان الأمريكي البريطاني شن فجر اليوم الثلاثاء، سلسلة غارات استهدفت العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات في عدوان جديد لن يبقى دون رد، بحسب بيانات القوات المسلحة اليمنية.



وأظهرت مقاطع مصورة متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي لحظات اشتعال النيران في مواقع بمدينة صنعاء جراء الغارات الجوية العنيفة.



وقال نائب رئيس الهيئة الإعلامية لجماعة أنصار الله، نصر الدين عامر، إن 11 غارة استهدفت مواقع مختلفة في العاصمة صنعاء ومحافظتي تعز والبيضاء.



وأضاف في تدوينة عبر حسابه في منصة "إكس"، أن هناك "تحليقا فوق محافظة حجة، والتحليق مستمر فوق عدد من المحافظات أيضا".



وشنت الولايات المتحدة العديد من الهجمات ضد مواقع تابعة لأنصارالله في اليمن منذ الضربة الأولى التي وجهتها واشنطن بالتعاون مع لندن في 12 كانون الثاني/ يناير الجاري.