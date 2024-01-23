محمد علي الحوثي: الاعتداء الأمريكي البريطاني يُعزز تصميم الشعب اليمني على المواجهة

وأوضح محمد علي الحوثي لـ"المسيرة"، اليوم الثلاثاء، أن الاستهداف الأمريكي البريطاني محاولة جديدة لثني اليمن عن مناصرة غزة وإيقاف عملياته البحرية وهو مالم يتحقق.



كما لفت إلى أن عمليات اليمن البحرية لمنع إبادة أبناء غزة وحصارهم، فيما الأمريكي يقصف أبناء اليمن لحماية المجرم الإرهابي العدو الإسرائيلي وشتان بين الخيارين.



وشدد بأن على الأمريكي والبريطاني أن يفهما أننا في زمن الرد وأن شعبنا لا يعرف الاستسلام.



يشار إلى أن طيران العدوان الأمريكي البريطاني شن فجر اليوم الثلاثاء، سلسلة غارات استهدفت العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات في عدوان جديد لن يبقى دون رد، بحسب بيانات القوات المسلحة اليمنية.



