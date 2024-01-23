القوات المسلحة اليمنية: الاعتداءات الأمريكية والبريطانية لن تمر دون رد

وقال العميد سريع في بيان مقتضب، شن طيران العدوان الأمريكي البريطاني 18 غارة جوية خلال الساعات الماضية.



وأوضح أن الغارات توزعت على 12 غارة على أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء (محيط العاصمة)، وثلاث غارات على محافظة الحديدة، وغارتين على محافظة تعز، وغارة على محافظة البيضاء.



وختم العميد سريع بتأكيده أن هذه الاعتداءات لن تمر دون رد وعقاب، مشددا على أن كل الاعتداءات الأمريكية البريطانية لن تثنينا عن نصرة الشعب الفلسطيني.



وجددت أمريكا وبريطانيا فجر اليوم الثلاثاء، من عدوانها على اليمن واستهدفتا بسلسلة غارات جوية العاصمة صنعاء وعدة محافظات.