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الثلاثاء 23 كانون الثاني 2024 ساعة 15:15

السفير السعودي يؤكد ضرورة التعاون التقني والعلمي مع ايران

السفير السعودي يؤكد ضرورة التعاون التقني والعلمي مع ايران
جاء ذلك لدى زيارة السفير السعودي لدار التقنية والابتكار الايرانية ( آي هيت) للوقوف على أحدث الانجازات العلمية والتقنية بالبلاد.

وعقد السفير العنزي اجتماعا مع "امير حسين مير آبادي" مدير مركز التعامل الدولي للتقنية والعلوم، حيث تقرر تحديد البرامج المشتركة والمجالات ذات الاولوية بين البلدين في تطوير التقنيات والمشاريع الاقتصادية القائمة على المعرفة.

وأكد الجانبان على ضرورة تعريف المؤسسة العلمية السعودية المناظرة، لاطلاق عملية تحديد الأولويات والمجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الوفود العلمية بمجال التقنيات والعلوم وعدم تأطير العلاقات بالتعاون السياسي، وتعزيز التوافقات الرامية لدفع البرامج الى الامام والحضور بالمجالات التقنية للبلدين.

من جانبه دعا مدير المركز الدولي، الجانب السعودي للمشاركة بمعرض " اينوتيكس" التقني في طهران.
رقم : 1111032
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