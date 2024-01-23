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الثلاثاء 23 كانون الثاني 2024 ساعة 15:45

مفاجأة من ترامب بشأن 'بايدن' في السباق الرئاسي!

مفاجأة من ترامب بشأن
وقال عضو الحزب الجمهوري ترامب ردا على سؤال بهذا الشأن من مراسل "فوكس نيوز": "شخصيا، أنا أعتقد ذلك".

وهذه ليست المرة الأولى التي يشكك فيها ترامب في وصول بايدن إلى المرحلة النهائية من الحملة الرئاسية، وسبق أن قال السياسي إن ضعف بايدن الجسدي والعقلي لن يسمح له بالوصول إلى خط النهاية في السباق الانتخابي.
وفي السياق ذاته، أعلن حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتس مساء يوم الأحد، انسحابه من السباق الرئاسي الأمريكي قبل يومين من الانتخابات التمهيدية في ولاية نيو هامبشاير، ومنح تأييده للرئيس السابق دونالد ترامب.

وقبل يومين، أعلن السناتور الأمريكي تيم سكوت الذي انسحب من السباق الرئاسي تأييده لدونالد ترامب، كما أعلن المرشح لمنصب الرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية فيفيك راماسوامي، تعليق حملته لانتخابات 2024، بعد نهاية مخيبة للآمال في المؤتمرات الحزبية للحزب الجمهوري في ولاية أيوا.

وفي اليوم ذاته، أعلن حاكم ولاية أركنساس الأمريكية آسا هاتشينسون أنه في ظل فوز منافسه ترامب بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية أيوا قرر الانسحاب من السباق الرئاسي.

ويوم الثلاثاء الماضي، اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الفوز السهل الذي حققه سلفه دونالد ترامب في الانتخابات التمهيدية بولاية آيوا مساء الاثنين يجعل منه "الأوفر حظا" لنيل بطاقة الترشيح الجمهورية.

وأعلنت وسائل إعلام أمريكية، يوم الثلاثاء 16 يناير، فوز ترامب بترشيح ولاية أيوا عن الحزب الجمهوري، ضمن أولى محطات السباق التمهيدي نحو البيت الأبيض، وحظي ترامب بتأييد نحو 51% من الناخبين في آيوا.

وتوقعت رئيسة الحزب الديمقراطي السابقة دونا برازيل، أن يكون الطريق سهلا أمام الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية 2024.
رقم : 1111038
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