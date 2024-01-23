مسؤول برلماني ايراني: الأمم المتحدة عديمة الفاعلية

وأدان النائب غضنفر آبادي، خلال اجتماع مجلس الشورى الاسلامي صباح اليوم الثلاثاء، اعتداءات اميركا وبريطانيا في مهاجمة اليمن وكذلك ممارسات الكيان الصهيوني الهمجية في فلسطين وقال: هذه الدول تجعل المنطقة غير آمنة؛ وينبغي للعالم أن يدرك أن المنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، عديمة الفاعلية ، واليوم وحدها القوة هي التي تتكلم أولا.



وقال أيضاً: إن الشعب الايراني الابي أدرك هذه المسألة، وحتى اليوم من كان نائماً أو تظاهر بالنوم يدرك جيداً أن المنظمات الدولية اليوم لا قيمة لها ، وأن القوة هي التي تحدد وتقرر الامور.