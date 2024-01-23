أميرعبداللهيان لبوحبيب: استقرار لبنان يؤثر على المنطقة برمتها

والتقى حسين أميرعبداللهيان، الذي یزور نيويورك للمشاركة في اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن التطورات في غرب آسيا والشرق الأوسط، وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب.



وناقش أميرعبداللهيان وبوحبيب القضايا الإقليمية والدولية والثنائية خاصة قضیة فلسطين والحرب التي يشنها الکیان الصهیوني على غزة في هذا اللقاء الذي جرى قبل اجتماع مجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط.



وأعرب وزير الخارجية الإيراني عن أسفه لاستمرار جرائم الحرب والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني وأدان الاعتداءات المستمرة للکیان الصهیوني والتي أدت حتى الآن إلى استشهاد أكثر من 25 ألف من سكان غزة و قال: إن جرائم الکیان الصهيوني هي مثال واضح على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.



واعتبر أميرعبداللهيان، الوقف الفوري لجرائم الکیان الصهيوني والإبادة الجماعية المستمرة في غزة واتخاذ إجراءات عملية لوقف قتل المدنيين وتسهيل إرسال المساعدات الإنسانية ومنع التهجیر القسري و تسليم مستقبل فلسطين بطريقة ديمقراطية للفلسطينيين، خطوة فعالة في إرساء الاستقرار والسلام في المنطقة.



كما أشار وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى دور لبنان المهم في القضايا الإقليمية وقال: إن استقرار وأمن لبنان یؤثران على استقرار وأمن المنطقة برمتها والجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم دائما ترسيخ الاستقرار والأمن في لبنان.



من جانبه أدان وزير الخارجية اللبناني خلال اللقاء، الحادث الإرهابي في كرمان وأعرب عن تعازي وتعاطف لبنان حكومة وشعبا لإيران حكومة وشعبا.



وشدد عبد الله بوحبیب على دور الشعب ومحور المقاومة ضد اعتداءات الکیان الصهیوني ودعا إلى الوقف الفوري لجرائم هذا الکیان بحق الأبرياء في غزة واعتبر التصرفات الإجرامية لهذا الکیان سببا لعدم الاستقرار في المنطقة.