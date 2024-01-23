الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 23 كانون الثاني 2024 ساعة 18:47

تعاون إيراني كوبي في مجال التطوير الرقمي وتطبيقات المراسلة المحلية

تعاون إيراني كوبي في مجال التطوير الرقمي وتطبيقات المراسلة المحلية
وأدلى خوانساري بهذا التصريح، خلال الاجتماع الاول المشترك بين فريقي العمل الإيراني والكوبي اليوم الثلاثاء في طهران؛ وبحضور معاون وزير الاتصالات الكوبي فيلفيردو غونزاليس فيدال والوفد المرافق له، إلى جانب سفير كوبا لدى الجمهورية الاسلامية الإيرانية.

وقدم معاون الوزير الإيراني في هذا الاجتماع، نبذة حول طبيعة التعامل بين وزارة الاتصالات والقطاع الخاص في سياق انجاز المشاريع المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدى إيران؛ داعيا الوفد الكوبي إلى التعرف على الطاقات والفرص التجارية الإيرانية في مجال التقنية الرقمية والاستفادة منها للتطوير الرقمي في هذا البلد.

كما نوه بالتقدم الحاصل في مجال تطوير تطبيقات المراسلة المحلية الإيرانية؛ مؤكدا على استعداد وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في الجمهورية الاسلامية للتعاون مع نظيرتها الكوبية بهذا الشأن.

إلى ذلك رحّب معاون وزير الاتصالات الكوبي بتوسيع التعاون الرقمي مع إيران؛ كما أكد على رغبة بلاده في التوصل إلى التقنيات الحديثة مثل إنتاج الأقمار الصناعية.

وأشار فيدال خلال الاجتماع المشترك الأول بين فرق العمل الإيرانية والكوبية اليوم الثلاثاء، إلى أن تقنية "التحکم الآلي" في بلاده لا تزال ناشئة، وهناك حاجة إلى الاستفادة من تجارب إيران في هذا المجال.

واعتبر أن التعاون بين الشركات الكوبية والإيرانية لايعد منافسة وإنما قائم على مبدأ الربح – ربح الذي من شأنه أن يؤدي إلى تطوير التعامل الثنائي في مختلف المجالات القنية والبريدية.

علما أن الاجتماع الاول بين فرق العمل الكوبية والإيرانية بطهران، جاء في سياق متابعة تنفيذ "خطة العمل المشترك" بين هذين البلدين.
رقم : 1111069
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
بالصور: حشود كبيرة تشارك في تشييع جثمان الشهيد القائد علي أغا زاده وسعيد كريمي في قم
بالصور: حشود كبيرة تشارك في تشييع جثمان الشهيد القائد علي أغا زاده وسعيد كريمي في قم
قائد الثورة : يجب قطع الشرايين الحيوية للكيان الصهيوني
قائد الثورة : يجب قطع الشرايين الحيوية للكيان الصهيوني
23 كانون الثاني 2024
من الفائز النهائي في حرب البحر الأحمر... أمريكا أم أنصار الله؟
من الفائز النهائي في حرب البحر الأحمر... أمريكا أم أنصار الله؟
23 كانون الثاني 2024
دلالات تسريح عناصر الاحتياط في جيش الاحتلال
دلالات تسريح عناصر الاحتياط في جيش الاحتلال
23 كانون الثاني 2024
جحيم على الأرض.. أطباء بريطانيون يشهدون على التاريخ القذر لاستخدام كيان الاحتلال أسلحة محرمة دولياً
جحيم على الأرض.. أطباء بريطانيون يشهدون على التاريخ القذر لاستخدام كيان الاحتلال أسلحة محرمة دولياً
23 كانون الثاني 2024
تسجيل أكبر هجوم صاروخي على قاعدة عين الأسد في العراق
تسجيل أكبر هجوم صاروخي على قاعدة عين الأسد في العراق
23 كانون الثاني 2024
108 أيام من الحرب علی قطاع غزة... من يسيطر علی الميدان؟
108 أيام من الحرب علی قطاع غزة... من يسيطر علی الميدان؟
23 كانون الثاني 2024
كاتب بريطاني يتنبأ بثورات مزلزلة في دول عربية
كاتب بريطاني يتنبأ بثورات مزلزلة في دول عربية
22 كانون الثاني 2024
لعنة هانيبال تقض مضاجع جنود الاحتلال
لعنة هانيبال تقض مضاجع جنود الاحتلال
22 كانون الثاني 2024
ماذا تهدف أمريكا من طرح إقامة دولة فلسطينية مجددا؟
ماذا تهدف أمريكا من طرح إقامة دولة فلسطينية مجددا؟
22 كانون الثاني 2024
أنصار الله: العمليات البحرية لا تستهدف سوى السفن المرتبطة بالعدو
أنصار الله: العمليات البحرية لا تستهدف سوى السفن المرتبطة بالعدو 'الإسرائيلي'
22 كانون الثاني 2024
تشييع شهداء الحرس الثوري في طهران
تشييع شهداء الحرس الثوري في طهران
22 كانون الثاني 2024
تشييع جثامين المستشارين الايرانيين في حرم السيدة زينب (ع)
تشييع جثامين المستشارين الايرانيين في حرم السيدة زينب (ع)
21 كانون الثاني 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
من الفائز النهائي في حرب البحر الأحمر... أمريكا أم أنصار الله؟
دلالات تسريح عناصر الاحتياط في جيش الاحتلال
جحيم على الأرض.. أطباء بريطانيون يشهدون على التاريخ القذر لاستخدام كيان الاحتلال أسلحة محرمة دولياً
تسجيل أكبر هجوم صاروخي على قاعدة عين الأسد في العراق