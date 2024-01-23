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الثلاثاء 23 كانون الثاني 2024 ساعة 20:13

القسام تكشف تفاصيل عملية هلاك21 جنديا إسرائيليا والاستيلاء على 3 مسيرات

القسام تكشف تفاصيل عملية هلاك21 جنديا إسرائيليا والاستيلاء على 3 مسيرات
وقالت القسّام في بيان لها: "في تمام الساعة 16:00(14:00 ت.غ) من مساء يوم أمس (الاثنين)، تمكن مقاتلو القسّام من تنفيذ عملية مركبة شرق مخيم المغازي، حيث قاموا
باستهداف منزل تحصنت فيه قوة هندسة صهيونية بقذيفة مضادة للأفراد".

واضافت: "هذه القذيفة أدت إلى انفجار الذخائر والعتاد الهندسي الذي كان بحوزتها (القوة)، ونسف المنزل بشكل كامل عليها، وبالتزامن دمر المقاتلون دبابة ميركفاه كانت تؤمن القوة بقذيفة الياسين 105".

وأفادت كتائب القسّام أيضا بأن مقاتليها "قاموا بتفجير حقل ألغام بقوة صهيونية أخرى كانت تتواجد بنفس المكان؛ مما أدى لإيقاعهم جميعا بين قتيل وجريح، وانسحب المقاتلون إلى قواعدهم بسلام".

على الجانب الإسرائيلي، أقر المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاغاري، في مؤتمر صحافي، الثلاثاء، بمقتل 21 جنديا من قوات الاحتياط خلال القتال في وسط قطاع غزة، مشددا على أن "للحرب ثمن مؤلم للغاية".

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أنه "عند تفخيخ الجنود لمبنيين في مخيم المغازي، أطلق عناصر حماس صواريخ مضادة للدروع، مما أدى إلى انفجار العبوات الناسفة وانهيار المبنيين على الجنود الإسرائيليين".

وبذلك ارتفع عدد الضباط والجنود الإسرائيليين القتلى منذ بداية المعارك البرية في قطاع غزة، يوم 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى 221 من أصل 556 منذ السابع من ذلك الشهر، بحسب الموقع الرسمي لجيش الاحتلال.

كما أعلنت كتائب القسام اليوم الثلاثاء أن مقاتليها استولوا على 3 طائرات إسرائيلية مسيرة، بينها طائرتان انتحاريتان.

وقالت القسام في بيان لها: تمكن مجاهدو القسام من الاستيلاء على 3 طائرات درون (مسيرة إسرائيلية) منها طائرتان انتحاريتان من نوع ماعوز جنوب حي الزيتون، شرق مدينة غزة.

ولم يصدر تعقيب فوري من الجيش الإسرائيلي حول هذا البيان.
رقم : 1111086
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