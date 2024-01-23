أميرعبداللهيان يلتقي نظيره الجزائري في نيويورك

والتقى وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبداللهيان، الذي يزور نيويورك للمشاركة في اجتماع مجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط، في اليوم الثاني من زيارته مع وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف وأجرى مشاورات معه.



والتقى أميرعبداللهيان، في اليوم الأول من زيارته إلى نيويورك، بوزيري خارجية روسيا ولبنان، فضلا عن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السورية، وبحث الطرفان العلاقات الثنائية والإقليمية والدولية.



ووصل وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى مطار جون إف كينيدي في نيويورك بعد ظهر يوم الاثنين بالتوقيت المحلي على رأس وفد رفيع المستوى وكان في استقباله أمير سعيد إيرواني، السفير والممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة، وسفيرة ونائبة ممثل إيران زهرة إرشادي، وغيرهم من دبلوماسيي الجمهورية.

