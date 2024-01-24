عبداللهيان يرحب باستمرار المباحثات والمشاورات بين طهران وباريس

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان، يوم الثلاثاء، مع نظيره الفرنسي الجديد ستيفان سيجورنيه في نيويورك، حيث بحث الوزيران آخر الاوضاع في العلاقات الثنائية وبعض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لكلا البلدين.



وخلال اللقاء، أدان امير عبداللهيان بشدة جرائم الكيان الصهيوني ضد اهالي غزة المستمرة منذ 109 أيام وأسفرت حتى الآن عن ارتقاء اكثر من 25 ألف شهيد، مؤكدا ضرورة ان يبذل المجتمع العالمي اهتماما جادا لوقف جرائم الحرب الصهيونية، والتوصل الى وقف لإطلاق النار والحيلولة دون التهجير القسري للفلسطينيين.



ورحب وزير الخارجية الايراني باستمرار المحادثات والمشاورات بين ايران وفرنسا في المجالات ذات الاهتمام المشترك وتعزيز العلاقات الثنائية.



من جانبه، أشار وزير الخارجية الفرنسي الجديد خلال اللقاء الى الدور البناء والايجابي للجمهورية الاسلامية الايرانية لصيانة السلام والاستقرار في المنطقة، مؤكدا اهمية الحيلولة دون زيادة التوتر في المنطقة.



كما أكد الوزيران على اهمية الحفاظ على العلاقات الثنائية وتنميتها.



ويزور وزير الخارجية الايراني نيويورك للمشاركة في اجتماع مجلس الامن حول الوضع في الشرق الاوسط، وقد التقى على هامش هذا الاجتماع مع وزراء خارجية روسيا ولبنان وماليزيا وغير بيدرسون المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة في شؤون سوريا واجرى معهم محادثات تناولت مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.