الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 24 كانون الثاني 2024 ساعة 07:40

لافروف: روسيا تدين العدوان الأمريكي والبريطاني غير المبرر على اليمن

لافروف: روسيا تدين العدوان الأمريكي والبريطاني غير المبرر على اليمن
وقال لافروف خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط: "ندين بشكل قاطع العدوان غير المبرر على اليمن، والذي تم تنفيذه بقيادة واشنطن ولندن دون تفويض من مجلس الأمن".

وأضاف: "تشكل هذه التصرفات التي قام بها الأنجلوسكسونيون تهديدا مباشرا للسلام الدولي، وتقوض النظام العالمي الذي لا يقوم على قواعدهم، ولكن على سيادة القانون الدولي العالمي وعلى الدور المركزي للأمم المتحدة".

وصعد الحوثيون عملياتهم لمنع السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها من المرور في البحرين الأحمر والعربي، "تضامنا مع قطاع غزة" الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر 2023 لهجمات إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي.

وردا على ذلك تشن الولايات المتحدة وبريطانيا هجمات واسعة على مواقع للجماعة في مدن يمنية عدة.
رقم : 1111171
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
نتنياهو يرفض أي شروط لمقترح تبادل الأسرى.. هل اقترب عزله؟
نتنياهو يرفض أي شروط لمقترح تبادل الأسرى.. هل اقترب عزله؟
حماس بريئة من حادثة قتل الرضع.. ‘‘إسرائيل‘‘ المجرم الوحيد
حماس بريئة من حادثة قتل الرضع.. ‘‘إسرائيل‘‘ المجرم الوحيد
24 كانون الثاني 2024
"إيرواني": تعود جذور الوضع الحالي في البحر الأحمر إلى عمليات القتل التي يرتكبها الصهاينة
"إيرواني": تعود جذور الوضع الحالي في البحر الأحمر إلى عمليات القتل التي يرتكبها الصهاينة
24 كانون الثاني 2024
اليمن وضمان سلامة حركة السفن في البحر الأحمر
اليمن وضمان سلامة حركة السفن في البحر الأحمر
24 كانون الثاني 2024
أخطأنا بجبهة الشمال ولن ننتصر على حماس.. اعتراف إسرائيليّ علام يدل؟
أخطأنا بجبهة الشمال ولن ننتصر على حماس.. اعتراف إسرائيليّ علام يدل؟
24 كانون الثاني 2024
حزب الله والرعب الذي زرعه في قلوب الإسرائيليين
حزب الله والرعب الذي زرعه في قلوب الإسرائيليين
24 كانون الثاني 2024
شهداء وجرحى في غارات متفرقة للاحتلال تركزت في خان يونس جنوبي غزة
شهداء وجرحى في غارات متفرقة للاحتلال تركزت في خان يونس جنوبي غزة
24 كانون الثاني 2024
بالصور: حشود كبيرة تشارك في تشييع جثمان الشهيد القائد علي أغا زاده وسعيد كريمي في قم
بالصور: حشود كبيرة تشارك في تشييع جثمان الشهيد القائد علي أغا زاده وسعيد كريمي في قم
23 كانون الثاني 2024
قائد الثورة : يجب قطع الشرايين الحيوية للكيان الصهيوني
قائد الثورة : يجب قطع الشرايين الحيوية للكيان الصهيوني
23 كانون الثاني 2024
من الفائز النهائي في حرب البحر الأحمر... أمريكا أم أنصار الله؟
من الفائز النهائي في حرب البحر الأحمر... أمريكا أم أنصار الله؟
23 كانون الثاني 2024
دلالات تسريح عناصر الاحتياط في جيش الاحتلال
دلالات تسريح عناصر الاحتياط في جيش الاحتلال
23 كانون الثاني 2024
جحيم على الأرض.. أطباء بريطانيون يشهدون على التاريخ القذر لاستخدام كيان الاحتلال أسلحة محرمة دولياً
جحيم على الأرض.. أطباء بريطانيون يشهدون على التاريخ القذر لاستخدام كيان الاحتلال أسلحة محرمة دولياً
23 كانون الثاني 2024
تسجيل أكبر هجوم صاروخي على قاعدة عين الأسد في العراق
تسجيل أكبر هجوم صاروخي على قاعدة عين الأسد في العراق
23 كانون الثاني 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
نتنياهو يرفض أي شروط لمقترح تبادل الأسرى.. هل اقترب عزله؟
حماس بريئة من حادثة قتل الرضع.. ‘‘إسرائيل‘‘ المجرم الوحيد
من الفائز النهائي في حرب البحر الأحمر... أمريكا أم أنصار الله؟
دلالات تسريح عناصر الاحتياط في جيش الاحتلال