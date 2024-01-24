شهداء وجرحى في غارات متفرقة للاحتلال تركزت في خان يونس جنوبي غزة

واستهدفت مدفعية الاحتلال المدارس المحيطة بمجمع ناصر الطبي في خان يونس بشكل مباشر والتي تضم عدداً كبيراً من النازحين، ما أدى إلى وقوع عدد كبير من الإصابات.



فيما قصفت طائرات الاحتلال مركبة لمواطنين غرب رفح جنوب القطاع، ما أدى لوقوع إصابات.



كما استشهد 3 مواطنين، وجرح آخرون، غالبيتهم من النساء والأطفال، إثر قصف الطيران الحربي الإسرائيلي، منزلاً في منطقة الحساينة غرب النصيرات وسط قطاع غزة.



وأسفر قصف طائرات الاحتلال منزلاً في جباليا شمال قطاع غزة، عن استشهاد ما لا يقل عن 7 مواطنين غالبيتهم من النساء.



وأمس الثلاثاء، قالت مصادر طبية إن 20 شهيداً وصلواً إلى مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، تم انتشالهم من منطقة غرب مدينة غزة.



وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنتونيو غوتيريش، إن "سكان غزة بالكامل يتعرّضون للدمار على نطاق وسرعة غير مسبوقين في التاريخ، ولا شيء يمكن أن يبرر ما يحصل".



وأضاف أن "الكل جائع في غزة، وهناك انتشار للأمراض"، مشدداً على أن "كميات المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة غير كافية على الإطلاق".



وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى نحو 25,450 شهيدا، و63 ألف مصاب.