الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 24 كانون الثاني 2024 ساعة 08:58

ترامب يفوز بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية نيو هامبشاير

ترامب يفوز بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية نيو هامبشاير
ووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز"، فقد فاز ترامب بـ31613 صوتا (52.9%)، فيما حصدت منافسته هايلي 28210 صوتا (45.8%).

وأصدرت رئيسة المؤتمر الجمهوري بمجلس النواب إليز ستيفانيك بيانا بعد "الفوز الساحق" الذي حققه ترامب في الانتخابات التمهيدية في نيو هامبشاير.

وجاء في البيان: "تهانينا للرئيس دونالد ترامب على فوزه الهائل في الانتخابات التمهيدية في نيو هامبشاير وصنع التاريخ كأول مرشح منافس للحزب الجمهوري يفوز بكل من ولايتي أيوا ونيو هامبشاير! شكرًا لمواطني نيو هامبشاير على دعمكم المذهل للرئيس ترامب".

وأضافت ستيفانيك: "لقد رأيت بنفسي خلال عطلة نهاية الأسبوع الطاقة والزخم وراء حملة الرئيس ترامب لإنقاذ أمريكا. فالرئيس ترامب لديه من المؤيدين والمتطوعين الأكثر حماسًا من أي حملة في تاريخ الولايات المتحدة".

وتابعت: "هذا المساء، رفضت نيوهامبشاير أيضًا بأغلبية ساحقة نيكي هايلي ومتبرعيها الديمقراطيين المتطرفين. ومن أجل الجمهورية، فقد حان الوقت لتعليقها حملتها الفاشلة والتوحد خلف الرئيس ترامب لمواجهة الرئيس الأكثر فسادا في التاريخ جو بايدن".

وأعربت ستيفانيك عن ثقتها بأن "الرئيس ترامب سيهزم جو بايدن. يعرف الناخبون ذلك، وجو بايدن يعرف ذلك، ونيكي هايلي تعرف ذلك. سيتم تذكر أي جهد يائس لتقسيم الجمهوريين في المستقبل وسيُنظر إليه على أنه مساعدة مباشرة لحملة جو بايدن الفاشلة. يجب أن ينتهي ذلك الآن".

يذكر أن هايلي هي المنافس الرئيسي لترامب على تحديد مُرشح الحزب الجمهوري للرئاسة بعد انسحاب رجل الأعمال فيفيك راماسوامي، وحاكمي نيوجيرسي وأركنساس السابقين كريس كريستي وآسا هاتشينسون، وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس.
رقم : 1111181
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
نتنياهو يرفض أي شروط لمقترح تبادل الأسرى.. هل اقترب عزله؟
نتنياهو يرفض أي شروط لمقترح تبادل الأسرى.. هل اقترب عزله؟
حماس بريئة من حادثة قتل الرضع.. ‘‘إسرائيل‘‘ المجرم الوحيد
حماس بريئة من حادثة قتل الرضع.. ‘‘إسرائيل‘‘ المجرم الوحيد
24 كانون الثاني 2024
"إيرواني": تعود جذور الوضع الحالي في البحر الأحمر إلى عمليات القتل التي يرتكبها الصهاينة
"إيرواني": تعود جذور الوضع الحالي في البحر الأحمر إلى عمليات القتل التي يرتكبها الصهاينة
24 كانون الثاني 2024
اليمن وضمان سلامة حركة السفن في البحر الأحمر
اليمن وضمان سلامة حركة السفن في البحر الأحمر
24 كانون الثاني 2024
أخطأنا بجبهة الشمال ولن ننتصر على حماس.. اعتراف إسرائيليّ علام يدل؟
أخطأنا بجبهة الشمال ولن ننتصر على حماس.. اعتراف إسرائيليّ علام يدل؟
24 كانون الثاني 2024
حزب الله والرعب الذي زرعه في قلوب الإسرائيليين
حزب الله والرعب الذي زرعه في قلوب الإسرائيليين
24 كانون الثاني 2024
شهداء وجرحى في غارات متفرقة للاحتلال تركزت في خان يونس جنوبي غزة
شهداء وجرحى في غارات متفرقة للاحتلال تركزت في خان يونس جنوبي غزة
24 كانون الثاني 2024
بالصور: حشود كبيرة تشارك في تشييع جثمان الشهيد القائد علي أغا زاده وسعيد كريمي في قم
بالصور: حشود كبيرة تشارك في تشييع جثمان الشهيد القائد علي أغا زاده وسعيد كريمي في قم
23 كانون الثاني 2024
قائد الثورة : يجب قطع الشرايين الحيوية للكيان الصهيوني
قائد الثورة : يجب قطع الشرايين الحيوية للكيان الصهيوني
23 كانون الثاني 2024
من الفائز النهائي في حرب البحر الأحمر... أمريكا أم أنصار الله؟
من الفائز النهائي في حرب البحر الأحمر... أمريكا أم أنصار الله؟
23 كانون الثاني 2024
دلالات تسريح عناصر الاحتياط في جيش الاحتلال
دلالات تسريح عناصر الاحتياط في جيش الاحتلال
23 كانون الثاني 2024
جحيم على الأرض.. أطباء بريطانيون يشهدون على التاريخ القذر لاستخدام كيان الاحتلال أسلحة محرمة دولياً
جحيم على الأرض.. أطباء بريطانيون يشهدون على التاريخ القذر لاستخدام كيان الاحتلال أسلحة محرمة دولياً
23 كانون الثاني 2024
تسجيل أكبر هجوم صاروخي على قاعدة عين الأسد في العراق
تسجيل أكبر هجوم صاروخي على قاعدة عين الأسد في العراق
23 كانون الثاني 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
نتنياهو يرفض أي شروط لمقترح تبادل الأسرى.. هل اقترب عزله؟
حماس بريئة من حادثة قتل الرضع.. ‘‘إسرائيل‘‘ المجرم الوحيد
من الفائز النهائي في حرب البحر الأحمر... أمريكا أم أنصار الله؟
دلالات تسريح عناصر الاحتياط في جيش الاحتلال