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الأربعاء 24 كانون الثاني 2024 ساعة 09:08

العراق: إعلان مرحلة ثانية من عمليات المقاومة

العراق: إعلان مرحلة ثانية من عمليات المقاومة
وبحسب ما كتبه الولائي عبر منصة "إكس"، فإنّ "المرحلة الثانية تتضمن إطباق الحصار على الملاحة البحرية الصهيونية في البحر المتوسط وإخراج موانئ الكيان عن الخدمة".

وتوعد الولائي باستمرار ذلك حتى فك الحصار الظالم عن غزة، وإيقاف المجازر الصهيونية المروعة بحق أهلها.

بدوره، قال الناطق العسكري باسم كتائب حزب الله العراق، السيّد جعفر الحسيني، إنّ "المقاومة مستمرة في دك معاقل الأعداء نصرة لأهلنا في غزة حتى تتوقف آلة القتل الوحشية المدعومة أميركياً، ورفع كامل الحصار".

ويأتي ذلك بعدما أفاد مصدر بأن غارات أميركية استهدفت مقار للحشد الشعبي في القائم عند الحدود العراقية السورية، وفي جرف النصر شمال بابل جنوب بغداد.

ووفق مصدرنا أسفر الاستهداف عن ارتقاء شهيدين في حصيلة أولية للغارات على القائم عند الحدود العراقية السورية.

وتستمر فيه المقاومة الإسلامية في العراق باستهداف قواعد الاحتلال الأميركي في العراق وسوريا، استكمالاً لنهج مقاومة الاحتلال الأميركي في المنطقة، ورداً على مجازر الكيان الإسرائيلي بحق أهالي قطاع غزّة.
رقم : 1111185
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