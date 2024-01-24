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الأربعاء 24 كانون الثاني 2024 ساعة 09:10

العراق: اعتداء أميركي يستهدف مقار للحشد الشعبي في القائم وجرف النصر

العراق: اعتداء أميركي يستهدف مقار للحشد الشعبي في القائم وجرف النصر
ووفق المصدر، فإنّ طائرات الاحتلال الأميركي شنت 5 غارات على جرف النصر جنوب بغداد.

وقالت قيادة عمليات الجزيرة-الحشد الشعبي إن العدوان أسفر عن ارتقاء شهيد في القائم غربي الأنبار وأضرار مادية في مبنى تدريب بجرف النصر.

وعلّق وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن على الغارات بأنّها "جاءت رداً على الهجمات ضد القوات الأميركية وقوات التحالف في العراق وسوريا".

وأقرّت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، في وقتٍ سابق،   بإصابة نحو 70 من جنودها في كل من سوريا والعراق في الفترة الأخيرة، نتيجة هجمات المقاومة الإسلامية في العراق المتواصلة ضد قواعدها غير الشرعية في البلدين، منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر 2023.  

وفي التاسع عشر من الشهر الجاري، قالت نائبة السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع "البنتاغون"، سابرينا سينغ، إنّ "نحو 140 هجوماً وقع على القوات الأميركية في العراق وسوريا، منذ بداية التصعيد في المنطقة على خلفية الحرب الدائرة في غزة"، موضحةً أنّ 57 من الهجمات وقعت في العراق، و83 في سوريا.

وأمس الثلاثاء، استهدفت المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة "عين الأسد" الأميركية، مرتين، في محافظة الأنبار، غربي البلاد، عبر هجومين منفصلين بالطيران المُسيّر.

وتستمر المقاومة الإسلامية في العراق باستهداف قواعد الاحتلال الأميركي في العراق وسوريا، استكمالاً لنهج مقاومة الاحتلال الأميركي في المنطقة، ورداً على مجازر الكيان الإسرائيلي بحق أهالي قطاع غزّة.
رقم : 1111186
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