الكويت.. تعيين محمد صباح السالم الصباح نائبًا للأمير

وفيما يلي نص الأمر الأميري:



أمر أميري بتعيين نائب للأمير- بعد الاطلاع على الدستور- وعلى قانون توارث الإمارة رقم 4 لسنة 1964- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 22 جمادى الآخرة 1445هـ الموافق 4 يناير 2024م بتعيين رئيس مجلس الوزراء- وعلى المرسوم رقم 1 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة أمرنا بالآتي:



مادة (1):- يعين سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء نائبا للأمير طوال فترات غياب الأمير عن البلاد.



مادة (2):- يستمر العمل بهذا الإجراء إلى حين تعيين ولي العهد.



مادة (3):- على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا الأمر، ويبلغ مجلس الأمة به، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية".