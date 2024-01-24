أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يلتقي نظيره الروسي

والتقى امين المجلس الاعلى للامن القومي الايارني علي أكبر أحمديان، الذي يزور موسكو، نظيره الروسي نيكولاي باتروشيف. وبحث معه مجموعة واسعة من القضايا الثنائية على المستويين الإقليمي والدولي.



وفي هذا اللقاء الذي حضره وفود سياسية وأمنية رفيعة المستوى من البلدين، تم استعراض العلاقات الثنائية في المجال الأمني ​​والدفاع، وأهم التطورات الإقليمية والدولية، بما في ذلك استمرار جرائم الكيان الصهيوني في قطاع غزة.



وفي بداية هذا اللقاء، أدان باتروشيف الحادث الإرهابي في كرمان، وأعرب عن تعازيه لإيران حكومة وشعبا باستشهاد مجموعة من المواطنين الإيرانيين.



وأشار أمين مجلس الأمن القومي الروسي إلى الانتهاء من وثيقة التعاون الشامل طويل الأمد بين إيران وروسيا وقال: هذه الافاقية ستحدد مسار التعاون الاستراتيجي بين البلدين وسترفع العلاقات بين إيران وروسيا إلى مستوى جديد.



من جهته أشار أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إلى التعاون بين إيران وروسيا في مجال مكافحة الإرهاب خاصة في سوريا، وقال: هذا التعاون يجب أن يستمر.



ووصف مواقف روسيا بشأن غزة بالبناءة، وأضاف: يجب أن تتوقف الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي الغاصب ضد الشعب الفلسطيني المظلوم، وخاصة في قطاع غزة.