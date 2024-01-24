الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 24 كانون الثاني 2024 ساعة 13:25

أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يلتقي نظيره الروسي

أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يلتقي نظيره الروسي
والتقى امين المجلس الاعلى للامن القومي الايارني علي أكبر أحمديان، الذي يزور موسكو، نظيره الروسي نيكولاي باتروشيف. وبحث معه مجموعة واسعة من القضايا الثنائية على المستويين الإقليمي والدولي.

وفي هذا اللقاء الذي حضره وفود سياسية وأمنية رفيعة المستوى من البلدين، تم استعراض العلاقات الثنائية في المجال الأمني ​​والدفاع، وأهم التطورات الإقليمية والدولية، بما في ذلك استمرار جرائم الكيان الصهيوني في قطاع غزة.

وفي بداية هذا اللقاء، أدان باتروشيف الحادث الإرهابي في كرمان، وأعرب عن تعازيه لإيران حكومة وشعبا باستشهاد مجموعة من المواطنين الإيرانيين.

وأشار أمين مجلس الأمن القومي الروسي إلى الانتهاء من وثيقة التعاون الشامل طويل الأمد بين إيران وروسيا وقال: هذه الافاقية ستحدد مسار التعاون الاستراتيجي بين البلدين وسترفع العلاقات بين إيران وروسيا إلى مستوى جديد.

من جهته أشار أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إلى التعاون بين إيران وروسيا في مجال مكافحة الإرهاب خاصة في سوريا، وقال: هذا التعاون يجب أن يستمر.

ووصف مواقف روسيا بشأن غزة بالبناءة، وأضاف: يجب أن تتوقف الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي الغاصب ضد الشعب الفلسطيني المظلوم، وخاصة في قطاع غزة.
مصدر : وكالات
رقم : 1111248
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
نتنياهو يرفض أي شروط لمقترح تبادل الأسرى.. هل اقترب عزله؟
نتنياهو يرفض أي شروط لمقترح تبادل الأسرى.. هل اقترب عزله؟
حماس بريئة من حادثة قتل الرضع.. ‘‘إسرائيل‘‘ المجرم الوحيد
حماس بريئة من حادثة قتل الرضع.. ‘‘إسرائيل‘‘ المجرم الوحيد
24 كانون الثاني 2024
"إيرواني": تعود جذور الوضع الحالي في البحر الأحمر إلى عمليات القتل التي يرتكبها الصهاينة
"إيرواني": تعود جذور الوضع الحالي في البحر الأحمر إلى عمليات القتل التي يرتكبها الصهاينة
24 كانون الثاني 2024
اليمن وضمان سلامة حركة السفن في البحر الأحمر
اليمن وضمان سلامة حركة السفن في البحر الأحمر
24 كانون الثاني 2024
أخطأنا بجبهة الشمال ولن ننتصر على حماس.. اعتراف إسرائيليّ علام يدل؟
أخطأنا بجبهة الشمال ولن ننتصر على حماس.. اعتراف إسرائيليّ علام يدل؟
24 كانون الثاني 2024
حزب الله والرعب الذي زرعه في قلوب الإسرائيليين
حزب الله والرعب الذي زرعه في قلوب الإسرائيليين
24 كانون الثاني 2024
شهداء وجرحى في غارات متفرقة للاحتلال تركزت في خان يونس جنوبي غزة
شهداء وجرحى في غارات متفرقة للاحتلال تركزت في خان يونس جنوبي غزة
24 كانون الثاني 2024
بالصور: حشود كبيرة تشارك في تشييع جثمان الشهيد القائد علي أغا زاده وسعيد كريمي في قم
بالصور: حشود كبيرة تشارك في تشييع جثمان الشهيد القائد علي أغا زاده وسعيد كريمي في قم
23 كانون الثاني 2024
قائد الثورة : يجب قطع الشرايين الحيوية للكيان الصهيوني
قائد الثورة : يجب قطع الشرايين الحيوية للكيان الصهيوني
23 كانون الثاني 2024
من الفائز النهائي في حرب البحر الأحمر... أمريكا أم أنصار الله؟
من الفائز النهائي في حرب البحر الأحمر... أمريكا أم أنصار الله؟
23 كانون الثاني 2024
دلالات تسريح عناصر الاحتياط في جيش الاحتلال
دلالات تسريح عناصر الاحتياط في جيش الاحتلال
23 كانون الثاني 2024
جحيم على الأرض.. أطباء بريطانيون يشهدون على التاريخ القذر لاستخدام كيان الاحتلال أسلحة محرمة دولياً
جحيم على الأرض.. أطباء بريطانيون يشهدون على التاريخ القذر لاستخدام كيان الاحتلال أسلحة محرمة دولياً
23 كانون الثاني 2024
تسجيل أكبر هجوم صاروخي على قاعدة عين الأسد في العراق
تسجيل أكبر هجوم صاروخي على قاعدة عين الأسد في العراق
23 كانون الثاني 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
نتنياهو يرفض أي شروط لمقترح تبادل الأسرى.. هل اقترب عزله؟
حماس بريئة من حادثة قتل الرضع.. ‘‘إسرائيل‘‘ المجرم الوحيد
من الفائز النهائي في حرب البحر الأحمر... أمريكا أم أنصار الله؟
دلالات تسريح عناصر الاحتياط في جيش الاحتلال