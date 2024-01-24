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الأربعاء 24 كانون الثاني 2024 ساعة 15:29

فضل الله: قرار الحرب بيد الكيان الصهيوني وقرار وقفها بيد أميركا وما نملكه نحن هو حق الدفاع عن النفس

فضل الله: قرار الحرب بيد الكيان الصهيوني وقرار وقفها بيد أميركا وما نملكه نحن هو حق الدفاع عن النفس
واعتبر فضل الله ان "لبنان اليوم في موقع قوة وكل الوفود التي تزور لبنان هي دليل على انه اصبحنا على خارطة المنطقة، والموقف السياسي اللبناني يرفض التهديدات".

ولفت فضل الله الى ان "ما يهمنا اليوم هو النتائج الميدانية التي يضج منها العدو، وكيفية حماية بلدنا والتصدي لمخاطر المشروع الصهيوني، فهذه الحرب في غزة تحدد مصير المنطقة"، معتبرا انه "على المستوى اللبناني المطلوب اقله يجب ملاقاة للموقف الرسمي للدولة اللبنانية".

وشدد على ان "قرار الحرب بيد الكيان الصهيوني وقرار وقفها بيد أميركا وما نملكه نحن هو حق الدفاع عن النفس، وثمن الدفاع عن البلد يدفعه اهل الجنوب والمقاومون من دمائهم، وندفع هذه الاثمان بملء ارادتنا".
رقم : 1111262
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