مساعد رئيس الجمهورية: اتخاذ إجراءات جدية في قضية اغتيال الشهيد سليماني

وعلی هامش اجتماع مجلس الوزراء الیوم الإربعاء، صرح مساعد رئيس الجمهورية للشؤون القانونية: تم رفع دعوى قضائية في البلاد ضد المجرمين الذين اغتالوا الشهید الحاج قاسم سلیماني، وتجري متابعة هذه القضية في الأجهزة القضائية نظرا لتبني المدعي العام للحكومة العراقية متابعة قضية اغتيال الشهيد سليماني وأبو مهدي المهندس.



وأضاف دهقان انه في الوقت نفسه، تتم متابعة الإجراءات الدولية لملف اغتيال الشهيد سليماني في المحاكم الدولية،ويبدو أن الولايات المتحدة لم ترد على تحذيرنا، ولكنها استجابت مؤخرا ونحن ننتظر لتبدي موقفها النهائي فيما إذا كنا سندخل في التحكيم معهم أم لا.



وأكد مساعد رئيس الجمهورية للشؤون القانونية على أن مهما حدث في ملف اغتيال الشهيد سليماني ستكون له تبعات قانونية.



وعن الإجراءات حول اغتيال مستشاري الحرس الثوري الإيراني في سوريا، اوضح دهقان: ينبغي اتخاذ الإجراءات القانونية ردا علی هذا الاغتيال مضیفا الإجراءات التي اتخذها الکیان الصهيوني في سوريا، تتجاوز المسائل القانونية.