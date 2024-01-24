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الأربعاء 24 كانون الثاني 2024 ساعة 16:20

مسؤول إيراني يكشف الاهداف الاقتصادیة لزیارة رئیسي لترکیا

مسؤول إيراني يكشف الاهداف الاقتصادیة لزیارة رئیسي لترکیا
واشار "صفري" في تصريح له اليوم، الى تفاصيل الاتفاقات الإيرانية التركية التي سيتم التوقيع عليها خلال زيارة "آية اله رئيسي" الحالية لأنقرة؛ مبينا، ان هذه الزيارة تاتي في سياق التركيز على تعزيز التعاون الايراني التركي في مجالات الطاقة والغاز، وارساء تعاون طويل الأمد بين البلدين.

وتابع : سيتم خلال هذه الزيارة متابعة تنفيذ خطة تركيا الاستثمارية في موارد الغاز الإيراني؛ لافتا بان محادثات الجانبين ستتناول مجالات الطاقة والنفط، وايضا انجاز مشروع ربط شبكة الطاقة الكهربائية الإيرانية مع شبكة الكهرباء التركية عبر مدينتي خوي (اذربايجان الغربية - شمال غرب ايران) ومدينة "وان" بتركيا.

ووصل الرئيس الايراني عصر اليوم الاربعاء إلى العاصمة التركية انقرة، يرافقه وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى؛ حيث اقيمت له مراسم استقبال رسمية بحضور نظيره التركي "رجب طيب اردوغان".

وجاءت زيارة رئيسي الحالية الى تركيا، جاءت بدعوة رسمية من "اردوغان"، وبهدف عقد الاجتماع الثامن للجنة التعاون المشتركة بين ايران وتركيا.
رقم : 1111277
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