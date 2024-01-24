نائب رئيس البرلمان الجزائري: لتوسيع مجالات التعاون العلمي والتقني مع ايران

يذكر ان "خرفي" يتراس ايضا مجموعة الصداقة البرلمانية بين الجزائر وايران، ويقوم حاليا بزيارة الجمهورية الاسلامية في سياق الجهود المشتركة لتوسيع التعاون والاواصر الثنائية.



وفي هذه الزيارة التقى الضيف الجزائري مع رئيس مركز التفاعلات الدولية للعلوم والتكنولوجيا في دار الابداع الايراني "امير حسين مير ابادي"، وبحث الجانبان في القضايا ذات الاهتمام المشترك وخاصة بشأن تطوير التعاون العلمي والتقني.



يذكر ان "موسى خرفي" نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني بالجزائر، اجرى على امتداد زيارته الحالية للجمهورية الاسلامية، مباحثات مع وزير الخارجية الايراني "حسين امير عبداللهيان"، حول القضايا الاقليمية والسبل الكفيلة بتوسيع العلاقات في الصعد الثنائية والدولية بين البلدين.