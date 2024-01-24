الرئيس التركي يقيم مراسم استقبال رسمية لنظيره الايراني في انقرة

جاءت زيارة "السيد رئيسي" الحالية الى تركيا، بدعوة رسمية من "اردوغان"، وبهدف عقد الاجتماع الثامن للجنة التعاون المشتركة بين ايران وتركيا.



وسيعقد الرئيسان الايراني والتركي عقب انتهاء حفل الاستقبال الرسمي، قمة ثنائية؛ على ان يعقبها الاجتماع الثامن للجنة المشتركة العليا للتعاون بين البلدين.



ومن الاجندات الاخرى المدرجة على جدول اعمال زيارة "السيد رئيسي" لتركيا، يشار الى اجتماعه برجال الاعمال والتجار الايرانيين، وايضا الجالية الايرانية المقيمة في هذا البلد، كما سيعقد مع نظيره التركي مؤتمرا صحفيا مشتركا للحديث حول نتائج مشاوراتهبحضور وسائل الاعلام المختلفة.