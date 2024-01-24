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الأربعاء 24 كانون الثاني 2024 ساعة 20:10

ايران وتركيا توقعان 10 وثائق للتعاون الثنائي

ايران وتركيا توقعان 10 وثائق للتعاون الثنائي
وتم خلال هذا اللقاء التوقيع على 10 وثائق تعاون في مجالات السكك الحديدية وتبادل الطاقة وإنشاء مناطق تجارية حرة مشتركة، الى جانب وثائق في مجالات التعاون الثقافي والاتصال.

وتم التوقيع على وثائق التعاون هذه من قبل وزراء الخارجية والطرق والتنمية الحضرية والنفط والداخلية  والثقافة والإرشاد الإسلامي وأمين المجلس الأعلى للمناطق التجارية الصناعية الحرة ورئيس شركة توانير في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وعن الجانب التركي وزراء الصناعة والتكنولوجيا والنقل والبنية التحتية والطاقة والموارد الطبيعية والداخلية والثقافة والسياحة ورئيس منظمة الاتصالات الرئاسية ونائب وزير التجارة.

وعقد الاجتماع الثامن لمجلس التعاون الأعلى الإيراني التركي في أنقرة برعاية رئيسي البلدين.

وغادر آية الله رئيسي طهران صباح اليوم الاربعاء متوجهاً إلى أنقرة لحضور اجتماع المجلس الأعلى للتعاون الإيراني التركي على رأس وفد اقتصادي وسياسي رفيع، وكان في استقباله رسمياً الرئيس التركي أردوغان.

وعقب ذلك عقد لقاء خاصا مع أردوغان، قبل ان يرعيا الاجتماع الثامن للمجلس الأعلى للتعاون الإيراني التركي.

ومن المقرر ان يعقد الرئيسان الايراني والتركي مؤتمرا صحفيا بحضور وسائل الاعلام يستعرضان فيه نتائج مشاوراتهم.

كما سيحضر الرئيسان خلال هذه الزيارة  الاجتماع المشترك لرجال الأعمال والناشطين الاقتصاديين من إيران وتركيا، كما سيلتقي الرئيس الايراني أيضًا بالرعايا الإيرانيين الذين يعيشون في هذا البلد.
رقم : 1111309
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