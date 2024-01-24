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الأربعاء 24 كانون الثاني 2024 ساعة 20:14

رئيسي يجتمع مع اردوغان في انقرة

رئيسي يجتمع مع اردوغان في انقرة
ووصل الرئيس الايراني إلى العاصمة التركية أنقرة مساء اليوم الاربعاء ، في زيارة رسمية تلبية لدعوة نظيره التركي، وكان في استقباله عثمان أشكينبيك رئيس اللجنة المشتركة ووزير الرياضة والشباب التركي.

وسيعقد الرئيس الايراني خلال هذه الزيارة لقاء خاصا مع نظيره رجب طيب أردوغان عقب مراسم الاستقبال الرسمية قبل ان يتصدرا  الاجتماع الثامن للمجلس الأعلى للتعاون الإيراني التركي.

وفي مستهل زيارته إلى تركيا، تم استقبال آية الله رئيسي رسميًا من قبل رئيس هذا البلد رجب طيب أردوغان، في القصر الرئاسي "أق سراي".

وخلال مراسم الاستقبال الرسمية للرئيس الايراني ، تم عزف السلامين الجمهوري للبلدين، ثم استعرض الرئيسان حرس الشرف.

وخلال عزف السلام الجمهوري تم إطلاق 21 قذيفة مدفعية بمناسبة حضور الرئيس الايراني والوفد المرافق له.

وقام رئيسي وأردوغان بتقديم أعضاء الوفود رفيعة المستوى لبعضهم البعض عقب مراسم الاستقبال.
رقم : 1111311
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