الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 24 كانون الثاني 2024 ساعة 20:25

بيان النجباء حول استهداف القوات الاميركية لمحتلة للحشد الشعبي

بيان النجباء حول استهداف القوات الاميركية لمحتلة للحشد الشعبي
واعتبرت حركة النجباء ان "اعتداء جديد وانتهاك آخر للسيادة ترتكبه عرابة الشر في العالم اميركا يستهدف ابناء العراق من منتسبي الحشد الشعبي في القائم وجرف النصر ويسفر عن استشهاد عدد منهم وجرح آخرين"، ومؤكدة بان الرد على هذا العدوان بإذن الله سيكون قويا وسريعا ومباغتا.

وأضاف البيان : إن تكرار هذه الانتهاكات الصارخة لأمن واستقرار البلاد، إنما يضع مسؤولية وطنية واخلاقية على الحكومة العراقية بضرورة اتخاذ خطوات أكثر جدية لوقف هذه الاعتداءات ومن ثم العمل على تجريم مرتكبيها ومحاسبتهم.

وتابعت النجباء عبر بيانها : إن هذه الافعال الاجرامية مرفوضة جملة وتفصيلا وسيكون للمقاومة الاسلامية موقف بازائها ورد يشفي صدور قوم مؤمنين لاسيما انها تؤكد وبما لا يقبل الشك كذب ادعائهم بأن هذه القوات استشارية وتثبت أنها قوات قتالية استعمارية وأن سفارة الشر الاميركية، إنما هي قاعدة عسكرية تنطلق منها كل الاعتداءات والانتهاكات للسيادة العراقية وان مطالباتنا بطرد هذه السفارة هي مطالب حقة ولها أسبابها ومبرراتها.

وختم البيان : أما بالنسبة للرد، فبإذن الله سيكون قويا وسريعا ومباغتا ولن يكون الأخير حتى طرد آخر جندي من جنود الاحتلال.
رقم : 1111317
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
نتنياهو يرفض أي شروط لمقترح تبادل الأسرى.. هل اقترب عزله؟
نتنياهو يرفض أي شروط لمقترح تبادل الأسرى.. هل اقترب عزله؟
حماس بريئة من حادثة قتل الرضع.. ‘‘إسرائيل‘‘ المجرم الوحيد
حماس بريئة من حادثة قتل الرضع.. ‘‘إسرائيل‘‘ المجرم الوحيد
24 كانون الثاني 2024
"إيرواني": تعود جذور الوضع الحالي في البحر الأحمر إلى عمليات القتل التي يرتكبها الصهاينة
"إيرواني": تعود جذور الوضع الحالي في البحر الأحمر إلى عمليات القتل التي يرتكبها الصهاينة
24 كانون الثاني 2024
اليمن وضمان سلامة حركة السفن في البحر الأحمر
اليمن وضمان سلامة حركة السفن في البحر الأحمر
24 كانون الثاني 2024
أخطأنا بجبهة الشمال ولن ننتصر على حماس.. اعتراف إسرائيليّ علام يدل؟
أخطأنا بجبهة الشمال ولن ننتصر على حماس.. اعتراف إسرائيليّ علام يدل؟
24 كانون الثاني 2024
حزب الله والرعب الذي زرعه في قلوب الإسرائيليين
حزب الله والرعب الذي زرعه في قلوب الإسرائيليين
24 كانون الثاني 2024
شهداء وجرحى في غارات متفرقة للاحتلال تركزت في خان يونس جنوبي غزة
شهداء وجرحى في غارات متفرقة للاحتلال تركزت في خان يونس جنوبي غزة
24 كانون الثاني 2024
بالصور: حشود كبيرة تشارك في تشييع جثمان الشهيد القائد علي أغا زاده وسعيد كريمي في قم
بالصور: حشود كبيرة تشارك في تشييع جثمان الشهيد القائد علي أغا زاده وسعيد كريمي في قم
23 كانون الثاني 2024
قائد الثورة : يجب قطع الشرايين الحيوية للكيان الصهيوني
قائد الثورة : يجب قطع الشرايين الحيوية للكيان الصهيوني
23 كانون الثاني 2024
من الفائز النهائي في حرب البحر الأحمر... أمريكا أم أنصار الله؟
من الفائز النهائي في حرب البحر الأحمر... أمريكا أم أنصار الله؟
23 كانون الثاني 2024
دلالات تسريح عناصر الاحتياط في جيش الاحتلال
دلالات تسريح عناصر الاحتياط في جيش الاحتلال
23 كانون الثاني 2024
جحيم على الأرض.. أطباء بريطانيون يشهدون على التاريخ القذر لاستخدام كيان الاحتلال أسلحة محرمة دولياً
جحيم على الأرض.. أطباء بريطانيون يشهدون على التاريخ القذر لاستخدام كيان الاحتلال أسلحة محرمة دولياً
23 كانون الثاني 2024
تسجيل أكبر هجوم صاروخي على قاعدة عين الأسد في العراق
تسجيل أكبر هجوم صاروخي على قاعدة عين الأسد في العراق
23 كانون الثاني 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
نتنياهو يرفض أي شروط لمقترح تبادل الأسرى.. هل اقترب عزله؟
حماس بريئة من حادثة قتل الرضع.. ‘‘إسرائيل‘‘ المجرم الوحيد
من الفائز النهائي في حرب البحر الأحمر... أمريكا أم أنصار الله؟
دلالات تسريح عناصر الاحتياط في جيش الاحتلال