بيان النجباء حول استهداف القوات الاميركية لمحتلة للحشد الشعبي

واعتبرت حركة النجباء ان "اعتداء جديد وانتهاك آخر للسيادة ترتكبه عرابة الشر في العالم اميركا يستهدف ابناء العراق من منتسبي الحشد الشعبي في القائم وجرف النصر ويسفر عن استشهاد عدد منهم وجرح آخرين"، ومؤكدة بان الرد على هذا العدوان بإذن الله سيكون قويا وسريعا ومباغتا.



وأضاف البيان : إن تكرار هذه الانتهاكات الصارخة لأمن واستقرار البلاد، إنما يضع مسؤولية وطنية واخلاقية على الحكومة العراقية بضرورة اتخاذ خطوات أكثر جدية لوقف هذه الاعتداءات ومن ثم العمل على تجريم مرتكبيها ومحاسبتهم.



وتابعت النجباء عبر بيانها : إن هذه الافعال الاجرامية مرفوضة جملة وتفصيلا وسيكون للمقاومة الاسلامية موقف بازائها ورد يشفي صدور قوم مؤمنين لاسيما انها تؤكد وبما لا يقبل الشك كذب ادعائهم بأن هذه القوات استشارية وتثبت أنها قوات قتالية استعمارية وأن سفارة الشر الاميركية، إنما هي قاعدة عسكرية تنطلق منها كل الاعتداءات والانتهاكات للسيادة العراقية وان مطالباتنا بطرد هذه السفارة هي مطالب حقة ولها أسبابها ومبرراتها.



وختم البيان : أما بالنسبة للرد، فبإذن الله سيكون قويا وسريعا ومباغتا ولن يكون الأخير حتى طرد آخر جندي من جنود الاحتلال.