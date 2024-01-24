المقاومة الإسلامية‏ بلبنان تستهدف ‏موقعي بياض بليدا والسماقة

وفي ما يلي نص البيان الصادر عن المقاومة:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم



دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:25 من بعد ظهر يوم الأربعاء 24-01-2024 ‏موقع بياض بليدا بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة.‏

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‏ ‏ ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الأربعاء 24-01-2024 م