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الأربعاء 24 كانون الثاني 2024 ساعة 22:11

بايدن وترامب بانتظار مواجهة جديدة مرتقبة في انتخابات الرئاسة بعد نتائج نيوهامبشر

بايدن وترامب بانتظار مواجهة جديدة مرتقبة في انتخابات الرئاسة بعد نتائج نيوهامبشر
وذكرت الوكالة أن المنافِسة الوحيدة المتبقية لترامب الساعية لنيل بطاقة الترشيح الجمهورية نيكي هايلي تعهدت مواصلة المعركة، رغم أن هزيمتها الثلاثاء لا تترك لها أي فرص واقعية للحاق بالرئيس السابق ترامب البالغ 77 عاما.

فيما بدأت حملة الرئيس بايدن بيع منتجات تدل على تكرار المواجهة بين المرشحين بما فيها قميص كتب عليه "معا سنهزم ترامب مرة أخرى".

وفي وقت سابق من اليوم، علق الرئيس الأمريكي جو بايدن على فوز الرئيس السابق دونالد ترامب بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية نيوهامبشاير، مشيراً إلى أنه بات من الواضح" بأنه سيواجه ترامب في نوفمبر، معتبرا أن الديمقراطية والاقتصاد الأمريكيين "على المحك".

وكتب بايدن في بيان وزعته حملته الرئاسية: "من الواضح الآن أن دونالد ترامب سيكون المرشح الجمهوري.. رسالتي إلى البلاد هي أن المخاطر لا يمكن أن تكون أكبر. ديمقراطيتنا وحرياتنا الشخصية واقتصادنا الذي شهد أقوى انتعاش في العالم منذ فيروس كورونا. كل شيء على المحك".

وشكر مؤيديه الذين كتبوا اسمه على بطاقة الاقتراع في نيو هامبشاير، الأمر الذي يوحي له بالفوز في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في الولاية.

وقال: "أريد أن أشكر كل من كتب اسمي هذا المساء في نيو هامبشاير. لقد كان ذلك دليلا تاريخيا على الالتزام بعمليتنا الديمقراطية، وأريد أن أقول لجميع هؤلاء المستقلين والجمهوريين الذين يشاركوننا التزامنا بالقيم الأساسية لأمتنا، ديمقراطيتنا، وحرياتنا الشخصية، والاقتصاد الذي يمنح الجميع فرصة عادلة، أن ينضموا إلينا كأمريكيين".

يذكر أن نيو هامبشاير أجرت انتخاباتها التمهيدية محافظة على تقليدها كأول ولاية في البلاد تشهد هذا الحدث، مخالفة قرار اللجنة الديمقراطية التي أوصت بالبدء بساوث كارولاينا.

وأدى ذلك إلى إجراءات ضد الولاية، حيث منع بايدن من القيام بحملة انتخابية أو وضع اسمه على بطاقة الاقتراع في الولاية.

وقد تمكن ترامب من انتزاع بطاقة ترشيح الحزب الجمهوري للاقتراع في انتخابات نيوهامشير التمهيدية، عبر هزيمة منافسته الوحيدة، مندوبة واشنطن السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر 2024، ويتوقع أن يواجه ترامب الرئيس الحالي جو بايدن.
رقم : 1111335
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