الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 24 كانون الثاني 2024 ساعة 23:03

القسام تعلن قتل 10 جنود واستهداف آليات للاحتلال بخان يونس

القسام تعلن قتل 10 جنود واستهداف آليات للاحتلال بخان يونس
يأتي ذلك فيما أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 21 عسكريا في معارك غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك عدد المصابين في صفوفه منذ بدء العدوان على القطاع في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 2710.

في حين بلغ عدد الضباط والجنود المصابين منذ بداية الهجوم البري في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، 1250 مصابا، بينهم 406 ضباط وجنود يخضعون للعلاج، و40 جنديا في حالة خطيرة.

وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أنها فجرت منزلا مفخخا بالعبوات الناسفة بعد أن تحصنت به قوة إسرائيلية غربي خان يونس، وأوقعتها بين قتيل وجريح.

وأضافت أن مقاتليها اشتبكوا مع قوة إسناد حضرت للمكان وأجهزت على أكثر من 10 جنود.

كما أعلنت استهداف قوة إسرائيلية تزيد على 15 جنديا تحصنت بمنزل غربي المدينة بقذيفة "تي بي جي" (TBG)، وأوقعتهم بين قتيل وجريح.

وقالت إنها استهدفت أيضا 5 دبابات من نوع ميركافا وجرافتين بقذائف الياسين 105 غربي المدينة.

وأكدت أن مقاتليها استهدفوا -أيضا- ناقلة جند، وجرافة إسرائيلية بقذائف "الياسين 105" جنوب شرقي المدينة.

وأشارت الكتائب إلى أن وحدة المدفعية التابعة لها قصفت تجمعا لجنود الاحتلال شرق منطقة الفخاري في خان يونس بقذائف هاون من العيار الثقيل، وحققت إصابات مباشرة في صفوفهم.

عملية مشتركة
كما أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنها استهدفت دبابة إسرائيلية في محور التقدم الغربي بخان يونس، في عملية مشتركة مع كتائب القسام.

وقالت سرايا القدس إنها قصفت تجمعا لجنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي بقذائف الهاون "عيار 60" في محور التقدم في المنطقة ذاتها.

وأكدت أن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية مع جيش الاحتلال غرب وجنوب شرقي المدينة.
رقم : 1111345
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
نتنياهو يرفض أي شروط لمقترح تبادل الأسرى.. هل اقترب عزله؟
نتنياهو يرفض أي شروط لمقترح تبادل الأسرى.. هل اقترب عزله؟
حماس بريئة من حادثة قتل الرضع.. ‘‘إسرائيل‘‘ المجرم الوحيد
حماس بريئة من حادثة قتل الرضع.. ‘‘إسرائيل‘‘ المجرم الوحيد
24 كانون الثاني 2024
"إيرواني": تعود جذور الوضع الحالي في البحر الأحمر إلى عمليات القتل التي يرتكبها الصهاينة
"إيرواني": تعود جذور الوضع الحالي في البحر الأحمر إلى عمليات القتل التي يرتكبها الصهاينة
24 كانون الثاني 2024
اليمن وضمان سلامة حركة السفن في البحر الأحمر
اليمن وضمان سلامة حركة السفن في البحر الأحمر
24 كانون الثاني 2024
أخطأنا بجبهة الشمال ولن ننتصر على حماس.. اعتراف إسرائيليّ علام يدل؟
أخطأنا بجبهة الشمال ولن ننتصر على حماس.. اعتراف إسرائيليّ علام يدل؟
24 كانون الثاني 2024
حزب الله والرعب الذي زرعه في قلوب الإسرائيليين
حزب الله والرعب الذي زرعه في قلوب الإسرائيليين
24 كانون الثاني 2024
شهداء وجرحى في غارات متفرقة للاحتلال تركزت في خان يونس جنوبي غزة
شهداء وجرحى في غارات متفرقة للاحتلال تركزت في خان يونس جنوبي غزة
24 كانون الثاني 2024
بالصور: حشود كبيرة تشارك في تشييع جثمان الشهيد القائد علي أغا زاده وسعيد كريمي في قم
بالصور: حشود كبيرة تشارك في تشييع جثمان الشهيد القائد علي أغا زاده وسعيد كريمي في قم
23 كانون الثاني 2024
قائد الثورة : يجب قطع الشرايين الحيوية للكيان الصهيوني
قائد الثورة : يجب قطع الشرايين الحيوية للكيان الصهيوني
23 كانون الثاني 2024
من الفائز النهائي في حرب البحر الأحمر... أمريكا أم أنصار الله؟
من الفائز النهائي في حرب البحر الأحمر... أمريكا أم أنصار الله؟
23 كانون الثاني 2024
دلالات تسريح عناصر الاحتياط في جيش الاحتلال
دلالات تسريح عناصر الاحتياط في جيش الاحتلال
23 كانون الثاني 2024
جحيم على الأرض.. أطباء بريطانيون يشهدون على التاريخ القذر لاستخدام كيان الاحتلال أسلحة محرمة دولياً
جحيم على الأرض.. أطباء بريطانيون يشهدون على التاريخ القذر لاستخدام كيان الاحتلال أسلحة محرمة دولياً
23 كانون الثاني 2024
تسجيل أكبر هجوم صاروخي على قاعدة عين الأسد في العراق
تسجيل أكبر هجوم صاروخي على قاعدة عين الأسد في العراق
23 كانون الثاني 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
نتنياهو يرفض أي شروط لمقترح تبادل الأسرى.. هل اقترب عزله؟
حماس بريئة من حادثة قتل الرضع.. ‘‘إسرائيل‘‘ المجرم الوحيد
من الفائز النهائي في حرب البحر الأحمر... أمريكا أم أنصار الله؟
دلالات تسريح عناصر الاحتياط في جيش الاحتلال