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الخميس 25 كانون الثاني 2024 ساعة 08:06

استهداف 3 قواعد أمريكية في العراق وسوريا

استهداف 3 قواعد أمريكية في العراق وسوريا
وصدر عن "المقاومة الإسلامية في العراق" بيام جاء فيه: "استمرارا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردا على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الأربعاء، بواسطة الصواريخ والطائرات المسيّرة، ثلاث قواعد للاحتلال في العراق وسوريا، وهن قاعدة كونيكو وقاعدة مطار أربيل وقاعدة عين الأسد".

وكان الحشد الشعبي العراقي قد أعلن يوم الأربعاء استشهاد أحد عناصره وإصابة اثنين آخرين وتدمير مقر تابع له بضربتين أمريكيتين غربي، وجنوبي البلاد.

كما أكدت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (سينتكوم) أن القوات الجوية الأمريكية شنت غارات على مواقع لـ "كتائب حزب الله" في العراق.

في حين اعتبر مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي أن الضربات الأمريكية التي نفذت فجرا على قطاعين في العراق "لا تساعد على التهدئة" منددا بهذا الاعتداء الصارخ على السيادة العراقية.
رقم : 1111395
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