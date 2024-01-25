امير عبداللهيان: العدوان الاميركي البريطاني على اليمن خطأ استراتيجي يؤدي لاتساع نطاق الحرب

وكتب أمير عبد اللهيان على شبكة التواصل الاجتماعي X مساء الاربعاء: خلال الكلمة التي القيتها في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والتي ركزت فيها على فلسطين والتطورات في غرب آسيا، أكدت على ضرورة وقف الجرائم والإبادة الجماعية من قبل الصهاينة للشعب الفلسطيني في غزة ورفع الحصار عن هذه المنطقة من أجل إرسال المساعدات الإغاثية بشكل فوري.



واضاف: إنني أعتبر الفلسطينيين بانهم هم أصحاب القرار الرئيسيين فيما يتعلق بمستقبل فلسطين، ومن خلال انتقادي لسياسات البيت الأبيض في تقديم الدعم الشامل لكيان الفصل العنصري الصهيوني، أشرت إلى المسؤولية المهمة التي يتحملها مجلس الأمن بخصوص هذه الحالة.



وتابع أمير عبداللهيان: كما أنني بقولي إن الأمن مفهوم مترابط أوضحت أن العدوان العسكري الأمريكي والبريطاني على اليمن خطأ استراتيجي لا يؤدي إلا إلى توسيع نطاق الحرب.