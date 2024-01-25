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الخميس 25 كانون الثاني 2024 ساعة 09:34

الرئيس المصري رفض تلقّي مكالمة هاتفية من نتنياهو

الرئيس المصري رفض تلقّي مكالمة هاتفية من نتنياهو
وأوضحت القناة نقلاً عن مصدرين مطّلعين لم تسمّهما، أن ديوان نتنياهو حاول عدة مرات من خلال مجلس الأمن، تنسيق مكالمة مع السيسي، دون أن ينجح في ذلك. ولفتت إلى أن مصادر في ديوان نتنياهو أكدت المعلومات، دون أن تعلّق عليها بشكل رسمي.

وكانت المكالمة الأخيرة المعلنة بينهما، قد جرت في شهر يونيو/ حزيران الماضي.

وأشارت القناة العبرية إلى وجود خلافات كبيرة بين مصر والاحتلال بشأن العملية العسكرية الصهيونية على "محور فيلادلفيا".

وكانت هيئة الاستعلامات المصرية (تابعة للرئاسة)، قد حذرت مساء الاثنين، من أن أي تحرك إسرائيلي للسيطرة على محور فيلادلفيا الحدودي بين مصر وقطاع غزة سيؤدي إلى "تهديد خطير وجدي" للعلاقات المصرية - الإسرائيلية.

وقالت إن "القاهرة قادرة على الدفاع عن مصالحها والسيادة على أرضها وحدودها، ولن ترهنها في أيدي مجموعة من القادة الإسرائيليين المتطرفين ممن يسعون لجر المنطقة إلى حالة من الصراع وعدم الاستقرار".

ويعرف "محور فيلادلفيا" بـ"محور صلاح الدين" أيضاً، وهو عبارة عن شريط عازل يبلغ طوله نحو 14 كيلومتراً من البحر غرباً وحتى معبر كرم أبو سالم التجاري شرقاً، وكان يسيطر عليه الاحتلال حتى انسحابه من القطاع في عام 2005.
رقم : 1111412
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