بيسكوف تعليقاً على إسقاط كييف لطائرة تقل أسرى أوكرانيين: عمل وحشي

وفيما يخص احتمالات المزيد من تبادل الأسرى مع أوكرانيا، قال بيسكوف في مؤتمر صحفي له أمام الصحفيين إن " تبادل الأسرى- هو عملية تتم في صمت تام".



واعتبر رئيس مجلس التنسيق لدمج المناطق الجديدة، التابع للغرفة العامة لروسيا الاتحادية، فلادينير روغوف، أن قوات كييف أسقطت الطائرة "إيل 76"، التي كانت تقل الأسرى الأوكرانيين، لإخافة العسكريين الأوكرانيين، الراغبين في الاستسلام طواعية للقوات الروسية.



هذا، وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، في وقت سابق من أمس الأربعاء، عن تحطم طائرة نقل من طراز "إيل-76" تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية في مقاطعة بيلغورود، وكان على متنها 65 أسيراً أوكرانياً، نقلوا لإجراء عملية تبادل أسرى، مؤكدة مقتل جميع ركابها بما فيهم أفراد الطاقم والمرافقين.



وأكدت وزارة الدفاع، أن نظام كييف أسقط طائرة "إيل-76" في تمام الساعة (11:15) بتوقيت موسكو، سعياً منه لاتهام روسيا بقتل العسكريين الأوكرانيين.



ووفقاً لتصريحات رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي، أندريه كارتابولوف، فقد استهدفت القوات الأوكرانية الطائرة "بثلاثة صواريخ مضادة للطائرات - إما باتريوت أو إيريس-تي".



وأصدر رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، تعليماته لإعداد نداء إلى واشنطن وبرلين، بشأن تحطم الطائرة روسية كان على متنها أسرى أوكرانيين.