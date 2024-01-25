العراق يسلم دعوة لوزيري خارجية إيران والسعودية لحضور مؤتمر حوار بغداد السادس

وذكر بيان للمعهد العراقي للحوار، أن "مدير المعهد العراقي للحوار عباس راضي العامري سلم اليوم، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الخميس، دعوة لحضور مؤتمر حوار بغداد السادس الذي انطلقت فعالياته في 24 من شباط 2024 ولمدة يومين في القاعة الكبرى بجامعة بغداد".



وأضاف: "كما سلم مدير المعهد أيضاً وزير الخارجية دعوتين لنظيريه الإيراني حسين أمير عبداللهيان والسعودي فيصل بن فرحان، لحضور فعاليات المؤتمر".



ويعقد المعهد العراقي للحوار (I I D) مؤتمر حوار بغداد السادس تحت عنوان "التواصل الإقليمي … محورية العراق".