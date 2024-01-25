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الخميس 25 كانون الثاني 2024 ساعة 14:20

السعودية ستفتتح أول متجر كحول في تاريخها!

السعودية ستفتتح أول متجر كحول في تاريخها!
واعلنت مصادر صحفية انها حصلت على وثيقة تفيد بأن الزبائن سيكون عليهم التسجيل عبر تطبيق على الهاتف المحمول للحصول على رمز دخول من وزارة الخارجية، وسيتعين عليهم أيضا احترام الحصص الشهرية المخصصة لمشترياتهم.

وذكرت الوثيقة، أن المتجر الجديد موقعه الحي الدبلوماسي في الرياض، حيث توجد سفارات ويقيم دبلوماسيون، وستقتصر مبيعاته "حصرا وبصرامة" على غير المسلمين، فيما لم يتضح بعد إن كان مقيمون آخرون من غير المسلمين سيسمح لهم بالشراء من المتجر.

وقال مصدر مطلع على الخطط، إن من المتوقع أن يفتح المتجر أبوابه "خلال الأسابيع المقبلة"، وفق رويترز.

وتطبق السعودية قوانين صارمة على شرب الكحول، وتشمل العقوبات الجلد والغرامات والسجن، وقد يتم ترحيل المغتربين والوافدين لهذا السبب، وفي إطار تعديلات تم استبدال عقوبة الجلد في الغالب بفترات سجن.

واشارت المصادرانه من قبل، لم يكن بالإمكان الحصول على المشروبات الكحولية في المملكة إلا عبر البريد الدبلوماسي، أو من خلال السوق السوداء، ولم ترد الحكومة السعودية بعد على طلب الوكالة للحصول على تعقيب.
مصدر : وكالات
رقم : 1111478
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