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الخميس 25 كانون الثاني 2024 ساعة 15:52

الاحتلال يدرس وقف ضخ المياه إلى الأردن

الاحتلال يدرس وقف ضخ المياه إلى الأردن
وبموجب اتفاقية المياه الحالية، ينقل كيان الاحتلال 100 مليون متر مكعب من المياه إلى الأردن كل عام، بدلا من 50 مليون متر مكعب من المياه، كما نصّت الاتفاقيات بين الطرفين، وذلك مقابل إنتاج الكهرباء في الأردن للكيان.

وانتقد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الحرب التي يشنها كيان الاحتلال على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قائلا إنه "ما من شيء يسوّغ الحرب في غزة"، مؤكدا أن "الحرب ليست دفاعا عن النفس؛ بل عدوانا سافرا من "إسرائيل"، والأردن سيفعل كل ما هو ضروري لمنع تهجير الفلسطينيين".

وفي 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن الصفدي تعليق اتفاقية "الماء مقابل الكهرباء" بين كيان الاحتلال الإسرائيلي والأردن منذ بدء الحرب.

وقال الصفدي -في مقابلة مع قناة الجزيرة آنذاك- "لن نستطيع مواصلة اتفاقية الطاقة مقابل المياه؛ لأنه لا يمكن لوزير أردني أن يجلس إلى جانب وزير إسرائيلي لتوقيع اتفاق، بينما هم يقتلون إخواننا في غزة".

وجاءت تصريحات الصفدي في أعقاب تصاعد المطالبات في الأردن للحكومة بالامتناع عن توقيع اتفاقية تبادل الطاقة، التي تُعرف في عمّان بصفقة "الماء مقابل الكهرباء" مع تواصل مشاهد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي خلّف آلاف الشهداء والجرحى، وأوضاعا إنسانية صعبة للغاية.

وكان الأردن والإمارات وكيان الاحتلال الإسرائيلي قد وقَّعوا في 2021 إعلان نيات "للدخول في عملية تفاوضية، لبحث جدوى مشروع مشترك لمقايضة الطاقة بالمياه".

ويهدف المشروع -الذي أُطلق عليه مشروع الرخاء- إلى تصدير 600 ميغاوات من الطاقة الشمسية إلى للكيان ، مقابل 200 مليون متر مكعب من المياه المحلاة إلى الأردن.
رقم : 1111495
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