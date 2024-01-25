الصفحة الرئيسية
0
الخميس 25 كانون الثاني 2024 ساعة 16:03

أبرز تطورات طوفان الأقصى في يومها 111

أبرز تطورات طوفان الأقصى في يومها 111
أعلنت كتائب عز الدين القسام - الجناح العسكرية لحركة حماس، أنّ مجاهديها استهدفوا، اليوم الخميس، دبابتين صهيونيتين من نوع "ميركافا" بقذائف "الياسين 105" غرب مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

بدورها قالت سرايا القدس - الجناح العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي إنّ مجاهديها يخوضون اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والثقيلة مع جنود وآليات الاحتلال الصهيوني في محاور توغل الاحتلال غرب وجنوب مدينة خان يونس.

كتائب المقاومة الوطنية - قوات الشهيد عمر القاسم، أعلنت من جهتها استهداف تحشّداً لآليات الاحتلال المتمركزة شرقي رفح (موقع كرم أبو سالم) بقذائف الهاون من العيار الثقيل خلال المعارك.

كما أشارت إلى أنّ مجاهديها يخوضون اشتباكات عنيفة جنوبي مستشفى ناصر، وفي منطقة بطن السمين، بمدينة خان يونس، مشيرةً إلى أنّ مقاتليها أوقعوا جنود الاحتلال قتلى وجرحى.

وأعلنت وحدة المدفعية في كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، من جهتها، أنّ مجاهديها دكّوا تمركزاً لآليات الاحتلال الإسرائيلي وجنوده في المناطق الشرقية لمخيم جباليا بقذائف الهاون من العيار الثقيل، ردّاً على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.

وفي هذا الصدد أفاد مصدر ميداني في غزة، باشتباكات عنيفة وضارية بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تحاول التوغل داخل خان يونس من عدة محاور، وفي المناطق الغربية من شمالي قطاع غزة، وسط قصف مدفعي عنيف للقوات الإسرائيلية.

وأشار إلى أنّ "الجيش" الإسرائيلي يطلب إخلاء صناعة الوكالة من النازحين الفلسطينيين، غربي خان يونس، وأنّهم يستعدون للمغادرة بعد إطلاق الاحتلال القذائف الدخانية في محيط الصناعة، وكذلك على مدارس الإيواء غربي المدينة (خان يونس). 

وفي اليوم الـ 111 للعدوان الإسرائيلي على غزة، يكثّف الاحتلال استهداف خان يونس جنوبي القطاع، في ظل معارك ضارية تخوضها المقاومة الفلسطينية مع الاحتلال. 

هذا وأفاد المصدر بأنّ المقاومة أطلقت رشقة صاروخية باتجاه مستوطنة "نتيف هسعراه" بالتزامن مع المعارك الضارية التي تدور في محاور خان يونس.

وأمس الأربعاء، أقر "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، بأنّ عدد الضباط والجنود المصابين منذ بداية الهجوم البري على قطاع غزة "وصل إلى 1250".

وأضاف أنّ 406 ضباط وجنود، "ما زالوا يخضعون للعلاج بعد إصابتهم في معارك غزة، 40 منهم في حالة خطيرة".

وتوقّع "الجيش" الإسرائيلي، أنّ يصل عدد الطلبات المقدّمة من قبل الجنود الإسرائيليين إلى 20 ألف طلب، للاعتراف بإعاقاتهم من جرّاء الحرب في غزّة، وذلك حتى نهاية العام 2024، وفق موقع "كالكاليست" الإسرائيلي.

وكان موقع "والاه" الإسرائيلي، أفاد في وقت سابق، بأنَّه منذ بداية الحرب اعترفت "إسرائيل" بنحو 4000 جندي إسرائيلي معوّق، فيما تشير التقديرات إلى وصول العدد إلى نحو 30 ألفاً"، بحسب الموقع.
رقم : 1111497
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
امير عبداللهيان: العدوان الاميركي البريطاني على اليمن خطأ استراتيجي يؤدي لاتساع نطاق الحرب
امير عبداللهيان: العدوان الاميركي البريطاني على اليمن خطأ استراتيجي يؤدي لاتساع نطاق الحرب
رئيسي: الدعم الاميركي الشامل لجرائم الكيان الصهيوني كشف عن وجهها الحقيقي
رئيسي: الدعم الاميركي الشامل لجرائم الكيان الصهيوني كشف عن وجهها الحقيقي
25 كانون الثاني 2024
حملة عالمية لإسقاط المساعدات جوا على غزة تجمع آلاف التواقيع
حملة عالمية لإسقاط المساعدات جوا على غزة تجمع آلاف التواقيع
25 كانون الثاني 2024
الجيش اليمني: اشتبكنا مع عدد من المدمرات والسفن الحربية الأمريكية في خليج عدن وباب المندب
الجيش اليمني: اشتبكنا مع عدد من المدمرات والسفن الحربية الأمريكية في خليج عدن وباب المندب
25 كانون الثاني 2024
تفاصيل مهمة جدًا عن الحقائق في ساحة المعركة في المنطقة
تفاصيل مهمة جدًا عن الحقائق في ساحة المعركة في المنطقة
25 كانون الثاني 2024
نتنياهو يرفض أي شروط لمقترح تبادل الأسرى.. هل اقترب عزله؟
نتنياهو يرفض أي شروط لمقترح تبادل الأسرى.. هل اقترب عزله؟
24 كانون الثاني 2024
حماس بريئة من حادثة قتل الرضع.. ‘‘إسرائيل‘‘ المجرم الوحيد
حماس بريئة من حادثة قتل الرضع.. ‘‘إسرائيل‘‘ المجرم الوحيد
24 كانون الثاني 2024
"إيرواني": تعود جذور الوضع الحالي في البحر الأحمر إلى عمليات القتل التي يرتكبها الصهاينة
"إيرواني": تعود جذور الوضع الحالي في البحر الأحمر إلى عمليات القتل التي يرتكبها الصهاينة
24 كانون الثاني 2024
اليمن وضمان سلامة حركة السفن في البحر الأحمر
اليمن وضمان سلامة حركة السفن في البحر الأحمر
24 كانون الثاني 2024
أخطأنا بجبهة الشمال ولن ننتصر على حماس.. اعتراف إسرائيليّ علام يدل؟
أخطأنا بجبهة الشمال ولن ننتصر على حماس.. اعتراف إسرائيليّ علام يدل؟
24 كانون الثاني 2024
حزب الله والرعب الذي زرعه في قلوب الإسرائيليين
حزب الله والرعب الذي زرعه في قلوب الإسرائيليين
24 كانون الثاني 2024
شهداء وجرحى في غارات متفرقة للاحتلال تركزت في خان يونس جنوبي غزة
شهداء وجرحى في غارات متفرقة للاحتلال تركزت في خان يونس جنوبي غزة
24 كانون الثاني 2024
بالصور: حشود كبيرة تشارك في تشييع جثمان الشهيد القائد علي أغا زاده وسعيد كريمي في قم
بالصور: حشود كبيرة تشارك في تشييع جثمان الشهيد القائد علي أغا زاده وسعيد كريمي في قم
23 كانون الثاني 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
نتنياهو يرفض أي شروط لمقترح تبادل الأسرى.. هل اقترب عزله؟
حماس بريئة من حادثة قتل الرضع.. ‘‘إسرائيل‘‘ المجرم الوحيد
من الفائز النهائي في حرب البحر الأحمر... أمريكا أم أنصار الله؟
دلالات تسريح عناصر الاحتياط في جيش الاحتلال