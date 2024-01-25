توقيع اتفاقية الربط الكهربائي بين إيران وتركيا

وأضاف مهدي مقيم زاده أن هذه الاتفاقية وقعت برعاية الرئيسين الإيراني ابراهيم رئيسي والتركي رجب طيب إردوغان خلال زيارة الرئيس رئيسي إلى تركيا.



وأوضح أن هذا الاتفاق يضم 31 بندا و 27 ملحقا، مشيرا إلى أن تدشين هذا الخط من خلال ربط BtB HVDC في محطة كهرباء فان بالإفادة من التجهيزات المزودة بالتكنولوجيا العصرية، يمثل التجربة الأولى للربط الكهرباء الإيراني خارج الحدود عن طريق البنية التحتية HVDC.



وتابع أن محطات BtB HVDC تستخدم بهدف تدشين وربط شبكة البلدين في ضوء الإفادة من المواصفات القياسية أو المقادير المتباينة للذبذبات والفلطية والطور، ويطلق على هذا النوع من الربط الكهربائي تسمة "أسنكرون".



وأكد مدير إدارة شبكة الكهرباء الإيرانية أن التدشين التجريبي لهذه المحطة كان قد تم في العام الماضي بنجاح، وأصبحت في ظل التوقيع على هذا الاتفاق جاهزة لاستخدامها بشكل دائم، ما يوفر إمكانية تبادل وتجارة الكهرباء مع تركيا والدول الأوروبية.