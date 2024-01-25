لليوم الرابع.. مستشفى الامل في مرمى نيران الاحتلال

وأضافت أنه يفرض حظر تجوال كامل في محيط المستشفى منذ ظهر الأمس حيث تمنع حركة الطواقم الإسعافية من والى المستشفى، مؤكدة أن آلاف النازحين يعيشون في حالة رعب وقلق دائم جراء استمرار حصارهم مع تواصل القصف.



وفي وقت سابق قالت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني إنَّ الاحتلال استهدف بالقصف المدفعي عدة طوابق في مقر الجمعية على مدار الثلاثة أيام الماضية.



وأضافت، أنَّ عدد الشهداء والجرحى جراء الاستهدافات المباشرة لمبنى الجمعية بلغ 7 شهداء من النازحين، بينهم رضيع لا يتجاوز عمره 5 أيام، و11 مصابًا، يُضاف إلى ذلك قصف الاحتلال عشرات المباني السكنية وتجمعات مواطنين أمام المستشفى أو في محيطه، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات، عدد منهم من النازحين في مقر الجمعية.



وأشارت الجمعية إلى أنَّ القصف الإسرائيلي أدى إلى تدمير محطة الإرسال الخاصة باتصالات الجمعية "VHF"، والتي تعتبر الوسيلة الوحيدة بعد توقف كافة وسائل الاتصال المختلفة في محافظة خان يونس، ما يشكل عائقًا كبيرًا أمام استجابة الطواقم الإسعافية للجرحى والمرضى والحالات الإنسانية.



ولفتت إلى أن محيط مستشفى الأمل التابع للجمعية يشهد قصفًا عنيفًا منذ نحو أسبوعين، ما يعرض حياة النازحين للخطر، فضلًا عن أجواء الرعب والهلع التي يعيشونها على مدار الساعة، ما دفع بالعشرات منهم للنزوح مرة أخرى خوفا على حياتهم، بعد أن لجأوا إلى مقر الجمعية ومستشفى الأمل باعتباره مكانًا آمنًا.



هذا ولا يزال الاحتلال يواصل حصاره على مستشفى الأمل ومجمع ناصر الطبي في خانيونس ويكثف قصفه في محيطهما ويمنع سيارات الإسعاف من الوصول إليهم.