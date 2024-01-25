الصفحة الرئيسية
0
الخميس 25 كانون الثاني 2024 ساعة 16:23

لليوم الرابع.. مستشفى الامل في مرمى نيران الاحتلال

لليوم الرابع.. مستشفى الامل في مرمى نيران الاحتلال
وأضافت أنه يفرض حظر تجوال كامل في محيط المستشفى منذ ظهر الأمس حيث تمنع حركة الطواقم الإسعافية من والى المستشفى، مؤكدة أن آلاف النازحين يعيشون في حالة رعب وقلق دائم جراء استمرار حصارهم مع تواصل القصف.

وفي وقت سابق قالت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني إنَّ الاحتلال استهدف بالقصف المدفعي عدة طوابق في مقر الجمعية على مدار الثلاثة أيام الماضية.

وأضافت، أنَّ عدد الشهداء والجرحى جراء الاستهدافات المباشرة لمبنى الجمعية بلغ 7 شهداء من النازحين، بينهم رضيع لا يتجاوز عمره 5 أيام، و11 مصابًا، يُضاف إلى ذلك قصف الاحتلال عشرات المباني السكنية وتجمعات مواطنين أمام المستشفى أو في محيطه، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات، عدد منهم من النازحين في مقر الجمعية.

وأشارت الجمعية إلى أنَّ القصف الإسرائيلي أدى إلى تدمير محطة الإرسال الخاصة باتصالات الجمعية "VHF"، والتي تعتبر الوسيلة الوحيدة بعد توقف كافة وسائل الاتصال المختلفة في محافظة خان يونس، ما يشكل عائقًا كبيرًا أمام استجابة الطواقم الإسعافية للجرحى والمرضى والحالات الإنسانية.

ولفتت إلى أن محيط مستشفى الأمل التابع للجمعية يشهد قصفًا عنيفًا منذ نحو أسبوعين، ما يعرض حياة النازحين للخطر، فضلًا عن أجواء الرعب والهلع التي يعيشونها على مدار الساعة، ما دفع بالعشرات منهم للنزوح مرة أخرى خوفا على حياتهم، بعد أن لجأوا إلى مقر الجمعية ومستشفى الأمل باعتباره مكانًا آمنًا.

هذا ولا يزال الاحتلال يواصل حصاره على مستشفى الأمل ومجمع ناصر الطبي في خانيونس ويكثف قصفه في محيطهما ويمنع سيارات الإسعاف من الوصول إليهم.
رقم : 1111500
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
امير عبداللهيان: العدوان الاميركي البريطاني على اليمن خطأ استراتيجي يؤدي لاتساع نطاق الحرب
امير عبداللهيان: العدوان الاميركي البريطاني على اليمن خطأ استراتيجي يؤدي لاتساع نطاق الحرب
رئيسي: الدعم الاميركي الشامل لجرائم الكيان الصهيوني كشف عن وجهها الحقيقي
رئيسي: الدعم الاميركي الشامل لجرائم الكيان الصهيوني كشف عن وجهها الحقيقي
25 كانون الثاني 2024
حملة عالمية لإسقاط المساعدات جوا على غزة تجمع آلاف التواقيع
حملة عالمية لإسقاط المساعدات جوا على غزة تجمع آلاف التواقيع
25 كانون الثاني 2024
الجيش اليمني: اشتبكنا مع عدد من المدمرات والسفن الحربية الأمريكية في خليج عدن وباب المندب
الجيش اليمني: اشتبكنا مع عدد من المدمرات والسفن الحربية الأمريكية في خليج عدن وباب المندب
25 كانون الثاني 2024
تفاصيل مهمة جدًا عن الحقائق في ساحة المعركة في المنطقة
تفاصيل مهمة جدًا عن الحقائق في ساحة المعركة في المنطقة
25 كانون الثاني 2024
نتنياهو يرفض أي شروط لمقترح تبادل الأسرى.. هل اقترب عزله؟
نتنياهو يرفض أي شروط لمقترح تبادل الأسرى.. هل اقترب عزله؟
24 كانون الثاني 2024
حماس بريئة من حادثة قتل الرضع.. ‘‘إسرائيل‘‘ المجرم الوحيد
حماس بريئة من حادثة قتل الرضع.. ‘‘إسرائيل‘‘ المجرم الوحيد
24 كانون الثاني 2024
"إيرواني": تعود جذور الوضع الحالي في البحر الأحمر إلى عمليات القتل التي يرتكبها الصهاينة
"إيرواني": تعود جذور الوضع الحالي في البحر الأحمر إلى عمليات القتل التي يرتكبها الصهاينة
24 كانون الثاني 2024
اليمن وضمان سلامة حركة السفن في البحر الأحمر
اليمن وضمان سلامة حركة السفن في البحر الأحمر
24 كانون الثاني 2024
أخطأنا بجبهة الشمال ولن ننتصر على حماس.. اعتراف إسرائيليّ علام يدل؟
أخطأنا بجبهة الشمال ولن ننتصر على حماس.. اعتراف إسرائيليّ علام يدل؟
24 كانون الثاني 2024
حزب الله والرعب الذي زرعه في قلوب الإسرائيليين
حزب الله والرعب الذي زرعه في قلوب الإسرائيليين
24 كانون الثاني 2024
شهداء وجرحى في غارات متفرقة للاحتلال تركزت في خان يونس جنوبي غزة
شهداء وجرحى في غارات متفرقة للاحتلال تركزت في خان يونس جنوبي غزة
24 كانون الثاني 2024
بالصور: حشود كبيرة تشارك في تشييع جثمان الشهيد القائد علي أغا زاده وسعيد كريمي في قم
بالصور: حشود كبيرة تشارك في تشييع جثمان الشهيد القائد علي أغا زاده وسعيد كريمي في قم
23 كانون الثاني 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
نتنياهو يرفض أي شروط لمقترح تبادل الأسرى.. هل اقترب عزله؟
حماس بريئة من حادثة قتل الرضع.. ‘‘إسرائيل‘‘ المجرم الوحيد
من الفائز النهائي في حرب البحر الأحمر... أمريكا أم أنصار الله؟
دلالات تسريح عناصر الاحتياط في جيش الاحتلال