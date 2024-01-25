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الخميس 25 كانون الثاني 2024 ساعة 16:44

حزب الله يسكب حممه على مواقع الاحتلال بشبعا.. ومسيّرتيه تتجاوز منظوماته

حزب الله يسكب حممه على مواقع الاحتلال بشبعا.. ومسيّرتيه تتجاوز منظوماته
وجاء في بيان المقاومة الإسلامية الأول، أنه تم استهداف هذا الموقع بالأسلحة الصاروخية، معلنة إصابته بشكل مباشرة.

وتبنّت المقاومة الإسلامية في بيانٍ ثانٍ، عملية استهداف موقع "جل العلاّم" عند الحدود اللبنانية _الفلسطينية المحتلة بالأسلحة الصاروخية المناسبة، مؤكدةً وقوع إصابات مباشرة فيه.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام عبرية بأن هناك معلومات أولية عن انفجار طائرتين مسيرتين في سهلة الحولة في الشمال على الحدود مع لبنان.

وأكد بيان الجيش احتلال الإسرائيلي فشل منظومات الدفاع الجوي في اعتراض المسيرتين اللتين سقطتا في مستوطنة "كفار بلوم" في الجليل المحتل.

يأتي ذلك في سياق العمليات المستمرة للمقاومة الإسلامية في لبنان ضدّ المستوطنات والثكنات العسكرية شمالي فلسطين المحتلة، رداً على المجازر الإسرائيلية بحق الأبرياء في غزة، ودعماً للمقاومة الفلسطينية، ورداً على الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على لبنان.

وتحدثت وسائل إعلام عبرية، عن أن حزب الله قد يكون بدأ الأسبوع الماضي استعمال قذائف هاون جديدة تُحدث أضراراً أضخم من القذائف السابقة.

وكانت وسائل إعلام عبرية، أفادت الثلاثاء الماضي، بأنّ الوضع في الشمال "خطيرٌ جداً"، كما لفتت إلى أنّ الجبهة الداخلية هناك في خطر أيضاً، "وهذا الأمر لم يسبق له مثيل في كيان الاحتلال.

وفي وقتٍ سابق، أفاد الإعلام العبري، بأنّ حزب الله نجح في ردع الاحتلال، واقر ان الاحتلال غير قادر على فتح حرب مع لبنان.
رقم : 1111503
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