المقاومة اللبنانية والعراقية تستمران بدعم صمود غزة

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان_حزب الله، اليوم الخميس، أن مجاهديها استهدفوا موقع "الرادار" الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية (قطاع شرقي).



وجاء في بيان المقاومة الإسلامية الأول، أنه تم استهداف هذا الموقع بالأسلحة الصاروخية، معلنة إصابته بشكل مباشرة.



وتبنّت المقاومة الإسلامية في بيانٍ ثانٍ، عملية استهداف موقع "جل العلاّم" عند الحدود اللبنانية _الفلسطينية المحتلة بالأسلحة الصاروخية المناسبة، مؤكدةً وقوع إصابات مباشرة فيه.



وفي بيانها الثالث، قالت المقاومة الإسلامية في لبنان إنّها هاجمت بمسيّرتين انقضاضيتين أحد مواقع منظومة الدفاع الجوي ومنصات القبة الحديدية قرب "كفربلوم".



وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن هناك معلومات أولية عن انفجار طائرتين مسيرتين في سهلة الحولة في الشمال على الحدود مع لبنان.



وأكد بيان "الجيش" الإسرائيلي فشل منظومات الدفاع الجوي في اعتراض المسيرتين اللتين سقطتا في مستوطنة "كفار بلوم" في الجليل المحتل.



يأتي ذلك في سياق العمليات المستمرة للمقاومة الإسلامية في لبنان ضدّ المستوطنات والثكنات العسكرية شمالي فلسطين المحتلة، رداً على المجازر الإسرائيلية بحق الأبرياء في غزة، ودعماً للمقاومة الفلسطينية، ورداً على الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على لبنان.



وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية، عن أن حزب الله قد يكون بدأ الأسبوع الماضي استعمال قذائف هاون جديدة تُحدث أضراراً أضخم من القذائف السابقة.



وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، أفادت الثلاثاء الماضي، بأنّ الوضع في الشمال "خطيرٌ جداً"، كما لفتت إلى أنّ الجبهة الداخلية هناك في خطر أيضاً، "وهذا الأمر لم يسبق له مثيل في "إسرائيل".



وفي وقتٍ سابق، أفاد الإعلام الإسرائيلي، بأنّ حزب الله نجح في ردع "إسرائيل"، معتبراً أنّها غير قادرة على فتح حرب مع لبنان.



ويواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على أطراف البلدات الجنوبية، حيث أكد مراسلنا اليوم، أن قصفاً مدفعياً متقطعاً استهدف اللبونة وأطراف علما الشعب ووادي حامول في القطاع الغربي.



وبدورها ودعما للمقاومة في غزة استهدفت المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم ميناء أسدود جنوب فلسطين المحتلة.



وأمس، أعلن أمين عام كتائب سيد الشهداء في العراق، أبو آلاء الولائي، الشروع في المرحلة الثانية من عمليات المقاومة الإسلامية في العراق، والتي تتضمن إطباق الحصار على الملاحة البحرية الإسرائيلية في البحر المتوسط وإخراج موانئ الكيان عن الخدمة.



ويوم الثلاثاء، أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق استهدافها ميناء أسدود في الأراضي المحتلة بالطيران المسيّر، مؤكدةً "استمرارها في دكّ معاقل الأعداء نُصرةً لأهلنا في غزّة".



وتشارك المقاومة الإسلامية في العراق في "طوفان الأقصى" منذ 17 تشرين الأوّل/أكتوبر الماضي، رداً على دعم واشنطن للعدوان الإسرائيلي على غزّة. ومنذ بدء العمليات، تعرّضت القوات الأميركية في العراق وسوريا لنحو 151 استهدافاً أدّى إلى إصابة نحو 70 من جنودها، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز" عن البنتاغون.