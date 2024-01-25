هيئة اسرائيلية تتهم نتنياهو بنشر تسريب خطير يعرض الاسرى للخطر

واعتبرت هيئة عائلات الاسرى إن "نشر تسريبات من لقائنا مع نتنياهو عندما هاجم قطر جريمة ويعرض الأسرى للخطر"، مشددة على أن "المصدر الوحيد للتسجيل والتسريب هو مكتب نتنياهو والمقربون منه".



ولفتت إلى أن "سماح الرقابة العسكرية بنشر التسريبات خطير جدا وعلى الكابينت منع ذلك فورا".



بدورها ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، أنه خلال اجتماع عقد مؤخرا مع عائلات الاسرى قال نتنياهو، إن دور قطر كوسيط بين تل ابيب وحركة حماس، كان "إشكاليا"، وكأنه يعرب عن "خيبة أمله" تجاه واشنطن، لـ"عدم ممارسة المزيد من الضغوط" على الدولة الخليجية التي تستضيف بعضا من قادة حماس.



وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي: "أعتقد أنه ينبغي عليكم مخاطبة قلوب المجتمع الدولي، لممارسة الضغوط على أولئك الذين يمكنهم ممارسة الضغط على حماس".



وشدد نتنياهو على أنه يجب على الدوحة أن تكون العنوان الأول بهذا الشأن، موضحا: "قطر، من وجهة نظري، لا تختلف في جوهرها عن الأمم المتحدة والصليب الأحمر.. إنها أكثر إشكالية".



كما زعم أنه شعر بـ"الغضب الشديد" في الآونة الأخيرة من الأمريكيين، "لتجديدهم اتفاق تمديد الوجود العسكري الأمريكي في قاعدة في قطر لمدة 10 سنوات أخرى"، معتبرا أنه يمكن الاستفادة من الصفقة في "الضغط (على قطر)".

