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الخميس 25 كانون الثاني 2024 ساعة 17:34

عام 2025 عاما ثقافيا لإيران وتركيا

عام 2025 عاما ثقافيا لإيران وتركيا
وقال إسماعيلي في تصريح له على هامش زيارته إلى تركيا بمعية الوفد المرافق لرئيس الجمهورية يوم أمس الأربعاء: إن جمهورية إيران الإسلامية وتركيا جارتان قديمتان بتاريخ ومفاخر ثقافية مشتركة، تحظى باحترام وتكريم كلا الشعبين وهو الأمر الذي يستدعي تعميق التفاعلات والزيارات بين البلدين.

وأضاف: وقعنا اليوم مذكرتي تفاهم مهمتين مع تركيا، إحداهما مذكرة تفاهم شاملة حول التعاون الإعلامي بين البلدين.

وأوضح إسماعيلي: الاتفاق المهم الآخر هو مذكرة تفاهم حول العلاقات الثقافية، حيث أعلنا العام 2025 عاما ثقافيا لإيران وتركيا.

وقال إنه دعا تركيا ليكون لها حضور خاص في معرض طهران للكتاب 2025، وأضاف: إن إنتاج أفلام مشتركة لفنانين إيرانيين وأتراك سيُظهر الروابط الثقافية الراسخة بين البلدين.

وتابع وزير الثقافة الإيراني: علينا أن نقبل أن الحدود السياسية تختلف عن الحدود الثقافية، وإيران من الناحية الثقافية أوسع بكثير، وهذا دليل على عظمة إيران الثقافية.

وقال إسماعيلي: سيكون لدينا برنامج خاص حول الشاعر "مولوي" في طهران، والعام 2024 هو عام هذا الشاعر في تركيا، وقررنا زيادة تعاوننا في هذا المجال.
رقم : 1111516
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