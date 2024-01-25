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الخميس 25 كانون الثاني 2024 ساعة 19:07

إيران والنيجر تضعان خطة شاملة حول الآفاق المستقبلية للعلاقات بينهما

إيران والنيجر تضعان خطة شاملة حول الآفاق المستقبلية للعلاقات بينهما
جاء ذلك خلال الاجتماع التشاوري المشترك بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية النيجر الذي عقد في طهران برعاية نائب الرئيس الإيراني الأول "مخبر"، ورئيس الوزراء النيجري الزائر "علي محمد الأمين زين".

وأشار مخبر إلى المجابهة بين التيار الأحادي العالمي المتغطرس والشعوب المنادية بالحرية؛ قائلا: لو واصلنا الصمود والمقاومة بحسم أمام هؤلاء الجبابرة، سيصاب الأعداء بالإحباط واليأس قطعا.

وتحدث عن الحظر الظالم الذي يفرض على الشعب الإيراني منذ 40 عاما، وتهديدات العدو التي بدأت مع انتصار الثورة الإسلامية ضد إيران؛ معربا عن ارتياحه لقاء انتصار مقاومة الشعب الإيراني ونجاحه في اجتياز المراحل العسيرة، ومؤكدا بان اليوم ليست هناك قوة تجرؤ على التفكير بتوجيه تهديدات عسكرية إلى هذا الشعب.

واستطرد مخبر: إيران لديها خبرات كثيرة في إجهاض نتائج الحظر والتصدي لسياسة الحصار، وهي على استعداد لتشارك تجاربها وقدراتها العلمية مع الحكومة والشعب النيجريين.

كما هنأ المسؤول الإيراني رفيع المستوى، الشعب النيجري بمواقفه المشرفة لنيل الاستقلال؛ مجددا التأكيد على استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لنقل خبراتها الثورية في مواجهة تهديدات الأعداء، إلى دولة النيجر.

كما نوه إلى سياسة توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية مع الدول الافريقية؛ معربا عن اسفه من أن حصة النيجر في هذه العلاقات ضئيلة جدا، وداعيا إلى الاستفادة من الفرص المتاحة لرفع مستوى العلاقات الاقتصادية الثنائية على وجه العجالة.

وحول لقائه اليوم مع رئيس الوزراء النيجري الأمين زين، قال مخبر: إن المحادثات بين الجانبين تناولت الجرائم الصهيونية في غزة وإدانتها؛ ونحن نتطلع إلى التسريع في وتيرة استئصال هذا الورم السرطاني (الكيان الصهيوني) لكي يعود الاستقرار والهدوء إلى غزة.

من جانبه أشاد رئيس الوزراء النيجري بمواقف الشعب الإيراني، واصفا نضال هذا الشعب ضد الاستعمار بأنه أنموذج يحتذي به الشعب النيجري.

وأضاف الأمين زين خلال اللقاء مع مخبر في طهران إن الدين الإسلامي المبين والنضال ضد الاستعمار من القواسم المشتركة بين شعبي النيجر وإيران؛ مؤكدا على رغبة الشعب النيجري في الاستفادة من تجارب الشعب الإيراني في هذا الخصوص.

وأشار إلى التهديدات والعقوبات التي تطال الشعب النيجري؛ مصرحا أن "شعبنا يقف على قدميه رغم الحصار ومصمم على الاستمرار في نهج المقاومة ضد الأعداء".

وحول الاجتماع التشاوري المشترك، أكد الأمين زين على استعداد النيجر لاستضافة الجولة الثالثة من هذه المشاورات، وتوقيع مذكرات للتعاون في المجالات المختلفة مثل الطاقة والتعدين والصحة والنقل؛ متطلعا إلى توسيع العلاقات الاقتصادية بين طهران ونيامي بفضل هذه المشاورات.
رقم : 1111535
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