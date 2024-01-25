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الخميس 25 كانون الثاني 2024 ساعة 20:03

رئيسي يعود الى طهران بعد اختتام زيارته الى تركيا

رئيسي يعود الى طهران بعد اختتام زيارته الى تركيا
وكان الدكتور رئيسي، قد وصل الى انقرة بعد ظهر الاربعاء بدعوة رسمية من الرئيس التركي.

واجرى الرئيسان الايراني والتركي محادثات ثنائية ومن ثم شاركا في الاجتماع الثامن للمجلس الأعلى للتعاون الاقتصادي بين البلدين، والذي تم التاكيد فيه على امكانية رفع مستوى التبادل التجاري الى 30 مليار دولار.

كما شارك الدكتور رئيسي في اجتماع بحضور مجموعة من الناشطين الاقتصاديين الايرانيين والاتراك، تم التاكيد فيه على ضرورة مشاركتهم في تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين واضفاء الطابع العملاني عليها.

وتم خلال هذه الزيارة التي استغرقت يوما واحدا التوقيع على 10 وثائق للتعاون بين مسؤولي البلدين.

والتقى رئيسي كذلك حشدا من الايرانيين المقيمين في تركيا، اكد خلاله على الاهمية الكبيرة لتطوير العلاقات الثقافية بين البلدين الى جانب المجال الاقتصادي.
رقم : 1111551
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